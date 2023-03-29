Bursa tek renk, tek yürek

A MilliTakım'a 11 yıl sonra ev sahipliği yapan Bursa'da tribünler tek renk, tek yürekti. Türk bayraklarıyla süslenen statta maçı 37 bin 750 kişi izledi. Kale arkasında yapılan koreografide depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. 'Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız' ifadeleri kullanıldı.Maçı izlemeye gelen Hırvat taraftarlar depremden etkilenen vatandaşlarımızı unutmadı. Yer aldıkları tribünün önüne 'Sizinleyiz' yazılı pankart astı. TFF ise Hırvatistan'a "Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" pankartıyla teşekkür etti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bursa'da milli takımı yalnız bırakmadı. Deprem bölgelerinden Bursa'ya gelen çocuklarla önce iftar yaptı, ardından onlarla maçı tribünden izledi.