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Giriş Tarihi: 29.3.2023 16:25

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak

AA
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçın bilet satış programı şu şekilde:

"Biletler, yarın saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 31 Mart Cuma saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe taraftar kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine, 1 Nisan Cumartesi saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak."

KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira

Maraton Alt E Blok: 2500 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira

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