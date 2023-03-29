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Giriş Tarihi: 29.3.2023 09:52

Galatasaray yerli statüsü için Uefa'nın kapısını çalacak! Portekiz, Brezilya...

ÇAĞDAŞ HALICI
Galatasaray yerli statüsü için Uefa’nın kapısını çalacak! Portekiz, Brezilya...

Sarı-kırmızılılar, Portekiz-Brezilya örneğindeki gibi Türki cumhuriyetlerde oynayan futbolcuların Süper Lig’de yerli statüsünde sayılması için TFF’nin kapısını çalacak.

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketlerinin ardından düzenlenen yardım kampanyası dahilinde önceki hafta sonu Azerbaycan'a giderek Karabağ ile dostluk maçına çıkan G.Saray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarıkırmızılı kurmayların, Türki cumhuriyetlerde oynayan futbolcuların Türkiye'de yerli statüsünde sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağı kaydedildi. Konuyu yaklaşık 1 yıldır gündeminde tutan G.Saray'ın, Karabağ maçının ardından düğmeye basmaya karar verdiği ve hazırlanan detaylı raporun en kısa sürede yetkililere iletileceği ifade edildi.



KABUL EDİLİRSE TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİRİLECEK
G.Saray'ın detayları üzerinde çalıştığı raporunda Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmayı örnek göstereceği belirtildi. Buna göre iki ülke vatandaşları, her iki ülke arasında vizeye ihtiyaç duymadan serbestçe hareket edip çalışabiliyorlar. Futbolcular yabancı statüsünde sayılmıyor. Süper Lig'de de böyle bir uygulamanın olmasını isteyecek olan Galatasaray yönetiminin, talebin kabul görmesi halinde gelecek sezon için transfer planlarına bu ülkelerden de oyuncuları dahil edeceği gelen haberler arasında.

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Galatasaray yerli statüsü için Uefa'nın kapısını çalacak! Portekiz, Brezilya...
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