Julian Nagelsmann Tottenham için kararını verdi!

Bundesliga ekibi Bayern Münih, sürpriz bir kararla Nagelsmann'ı görevden almıştı. Genç teknik adamın yerine Thomas Tuchel göreve getirildi. 35 yaşındaki Nagelsmann'ın sıradaki durağı merak ediliyor.

Genç teknik direktörün adı Chelsea ve Tottenham gibi Premier Lig ekipleriyle anılıyor.

NAGELSMANN'IN PREMİER LİG KARARI

Bild'in haberine göre; Nagelsmann'ın Tottenham'a yanıt vermeden önce yazın önüne gelecek seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi. Sky'ın haberine göre ise; Chelsea, Graham Potter ile olası ayrılık halinde genç teknik adamın kapısını çalmayı planlıyor.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenmişti. Premier Lig'de ise maç fazlasıyla 28 maç sonrasında 49 puanla 4. sırada yer alıyor.

