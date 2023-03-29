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Giriş Tarihi: 29.3.2023 15:58 Son Güncelleme: 29.3.2023 16:01

Son dakika haberi: Andrea Pirlo'dan Beşiktaş yanıtı!

Son dakika haberi: Andrea Pirlo’dan Beşiktaş yanıtı!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü İstanbulspor maçı öncesi antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Beşiktaşlı bir başkan adayından teklif aldı mı?" sorusuna yanıt veren Pirlo, "Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış vaziyetteyim." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü İstanbulspor maçı öncesi antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Andrea Pirlo'nun açıklamaları:

BEŞİKTAŞ YANITI

"Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış bulunmaktayım."

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI SÖZLERİ

"Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Deprem trajedisinin üzerinden biraz zaman da geçti, yeni bir karar almanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

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Son dakika haberi: Andrea Pirlo'dan Beşiktaş yanıtı!
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