Son dakika haberi: Andrea Pirlo’dan Beşiktaş yanıtı!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü İstanbulspor maçı öncesi antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Andrea Pirlo'nun açıklamaları:

BEŞİKTAŞ YANITI

"Beşiktaş haberleriyle alakalı bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış bulunmaktayım."

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI SÖZLERİ

"Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Deprem trajedisinin üzerinden biraz zaman da geçti, yeni bir karar almanın doğru olduğunu düşünmüyorum."