Alanyaspor’un Abdellah Zoubir hamlesi! Girişimler başladı...

Ersun Yanal ile birlikte uzun vadeli bir planlama yapan Alanyaspor, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Turuncu-Yeşillilerin, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'ın başarılı kanat oyuncusu Abdellah Zoubir'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

PEK ÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Azerbaycan merkezli Azertag'da yer alan haberde 31 yaşındaki futbolcunun pek çok kulübün listesine girdiği, bunlardan birisinin de Alanyaspor olduğuna vurgu yapıldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Fas asıllı Fransız futbolcunun transferinin, yaza kadar bitirilmesini talep ettiği iddia edildi.

LİLLE DE İSTİYOR

Kariyerine Fransa'da başlayan ve 2018 yılından bu yana Karabağ forması giyen başarılı futbolcuyu Fransız ekiplerinden Lille'in de istediği vurgulandı. Fransa'da US Lesquin, Grenoble, FC Istres ve Lens formalarını giyen Zoubir, bugüne kadar Ligue 1'de hiç şans bulamadı.

GALATASARAY MAÇINDA ÖNE ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile oynanan dostluk maçında da Karabağ forması giyen Zoubir, ortaya koyduğu futbolla sahanın en iyileri arasında yer aldı. 90 dakika mücadele veren başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılılara karşı oldukça etkili bir performans sergiledi.





200 MAÇTA 43 GOL

2018 yılından bu yana Karabağ forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 200 maçta Azerbaycan ekibinin formasını terletti ve 43 kez gol sevinci yaşadı, 54 de asist yaptı. Bu sezon ise 42 maçta süre alan deneyimli futbolcu, 7 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. (Ajansspor)