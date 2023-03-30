Anlaşamadılar!

atay ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle oluşan puan durumuna Beşiktaş itiraz etmiş, bu iki takımla oynanan tüm maçların sistem dışı kalmasını istemişti. Kulüpler Birliği dün bu konuyu masaya yatırdı. Toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla kameraların karşısına geçti ve şu bilgileri verdi: "Herkesin beklediği gibiHangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor.iki kulübün oynadığı tüm maçların tescil edilmesi,bugüne kadar oynanan karşılaşmaların yok sayılması.Bunları TFF'ye sunacağız. TFF, kulüplerin görüşlerini dinliyor ve yapabileceklerini yapabildiği kadar yapıyor.Bu arada toplantıya katılmayan Başakşehir, Alanya, Sivas, Karagümrük, Konya ve Ümraniye'nin yazılı görüş vereceği bildirildi. Gaziantep ise herhangi bir girişimde bulunmayacak.