Anlaşamadılar!

Beşiktaş’ın talebi üzerine bir araya gelen 12 kulüp, siyah-beyazlıların ‘Hatay ve Gaziantep maçları sayılmasın’ fikrini masaya yatırdı. Hatayspor görüş bildirmezken 6 kulüp, Kartal’a destek verdi, geri kalanlar itiraz etti
Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle oluşan puan durumuna Beşiktaş itiraz etmiş, bu iki takımla oynanan tüm maçların sistem dışı kalmasını istemişti. Kulüpler Birliği dün bu konuyu masaya yatırdı. Toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla kameraların karşısına geçti ve şu bilgileri verdi: "Herkesin beklediği gibi gergin bir toplantı olmadı. 12 takımdıkama Hatay görüş bildirmek istemedi. 11 takımın7'si Beşiktaş'ın talebine destek verdi. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor. Bir alternatif; iki kulübün oynadığı tüm maçların tescil edilmesi, ikinci alternatif; bugüne kadar oynanan karşılaşmaların yok sayılması. 17 kulüp görüş verecek...Hepsini yazılı istedik. Bunları TFF'ye sunacağız. TFF, kulüplerin görüşlerini dinliyor ve yapabileceklerini yapabildiği kadar yapıyor. Biz herkararı saygıyla karşılayacağız." Bu arada toplantıya katılmayan Başakşehir, Alanya, Sivas, Karagümrük, Konya ve Ümraniye'nin yazılı görüş vereceği bildirildi. Gaziantep ise herhangi bir girişimde bulunmayacak.