Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda derbinin taktiği çalışıldı. Siyah beyazlılar için sevindirici olan gelişme Tayyip Talha'nın takım antrenmanına katılması oldu. Milli takımdan sakatlıkla dönen Saiss salonda çalışırken, kesin durumu yarın belli olacak. Muleka ve Masuaku ise yarınki idmana katılacak.

Takım toplantısıyla başlayan antrenman, kondisyon hareketleri ve el ile oynanan dar alan oyunuyla devam etti. İdmanın ikinci bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği çalışıldı.

Antrenman öncesi basın mensupları ile kısa bir sohbet yapan teknik direktör Şenol Güneş, takımın son durumu ile ilgili bilgi verdi.

Güneş ''Şu anda milli takımdan daha tam gelemeyen oyuncularımız var. Masuaku ve Muleka şu anda yolda. Saiss geldi ama sıkıntısı var, bakıyoruz ona. Omar Colley gibi yorgun gelenler var. Tayyip bugün antrenmana katılacak onun durumuna bakacağız, değerlendireceğiz. Saiss'in ciddi olup olmadığına yarın bakacağız. Bugün geldi yorgun ve ağrıları var" diye konuştu.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 17:00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.