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Giriş Tarihi: 30.3.2023 09:59 Son Güncelleme: 30.3.2023 10:08

Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi! Sezon sonu...

Beşiktaş’a El Shaarawy müjdesi! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun en büyük adayı haline gelmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bu yönde transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kartal'ın daha önce de gündemine aldığı El Shaarawy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Corriere della Sera, Shaarawy'nin Roma ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığını ve Beşiktaş yaz döneminde oyuncuyla yeniden temas kurup işi bitireceğini yazdı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Roma'yla sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon euroluk sözleşmesinde indirime gitmek istemiyor.

Corriere della Sera'nın haberinde Roma'yla sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan El Shaarawy'nin sözleşmesinde indirim yapmayı kabul etmediği belirtildi.

Yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi. Beşiktaş'ın bu durumda yaz döneminde oyuncuyla yeniden temasa geçeceği belirtildi.

Bu sezon üç kulvarda çıktığı 30 maçta 4 gol 2 asist üreten El Shaarawy, 2012'den beri formasını giydiği İtalya Milli Takımı'nda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti. (fotoMaç)

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Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi! Sezon sonu...
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