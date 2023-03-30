Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe 4'lü sistemde daha başarılı! 3'lü formasyonda 11 puan kaybetti...
Giriş Tarihi: 30.3.2023 08:56

Fenerbahçe 4'lü sistemde daha başarılı! 3'lü formasyonda 11 puan kaybetti...

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe 4’lü sistemde daha başarılı! 3’lü formasyonda 11 puan kaybetti...

Fenerbahçe; 4’lü formasyonu tercih ettiğinde puan, atılan gol, kilit pas, şut/isabetli şut ve top kapma değerleriyle fark attı. Süper Lig’de aldığı 4 yenilgi ise 3’lü dizilişte geldi. Jesus, 3'lü formasyonu tercih ettiği 8 maçın bedelini ağır ödedi. Ligde 3 yenilgi, 1 beraberlik alındı ve 11 puan çimlere gömüldü.

Milli mesainin ardından gözler, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi. Sonucu sadece oynayacak takımları değil zirve yarışını da etkileyecek pazar günkü maçta en çok merak edilen konu, forvet hattı ağır hasarlı Jorge Jesus'un sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı. Kırmızı kart cezası nedeniyle kendisi de tribünde olacak Portekizli hoca, Avrupa'ya veda ettiği Sevilla karşılaşmalarında 3'lü savunmayı tercih ederken, ligdeki son 7 maçlık (6G-1B) periyotta 4'lü sistemden taviz vermedi. SABAH SPOR, Jesus'un hangi düzende daha kreatif ve etkin olduğunu mercek altına aldı.



3'LÜ FORMASYONDA 11 PUAN KAYBETTI
Fenerbahçe, 16 maçta kullandığı 4'lü formasyonda 3'lüye göre birçok değerde üstün çıktı. Puan ortalaması 2.6 olurken, atılan gol (3.2), şut/isabetli şut (12,4/5,1), kilit pas (8.9) ve top kapma (6.7) istatistiklerinde gözle görülür bir yükseliş gösterdi. Top kaybında (6.75) ise olumlu anlamda düşüş oluştu. Jesus, 3'lü formasyonu tercih ettiği 8 maçın bedelini ağır ödedi. Ligde 3 yenilgi, 1 beraberlik alındı ve 11 puan çimlere gömüldü. Galatasaray (3-0), Beşiktaş (1- 1), Trabzonspor (2-0) karşılaşmalarına bu oyun düzeniyle çıkıp, galip gelemedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin "Terörle mesafe" göndermesini kırptılar
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı
Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe 4'lü sistemde daha başarılı! 3'lü formasyonda 11 puan kaybetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA