Fenerbahçe’ye Enner Valencia müjdesi! Takımla çalışmalara başladı...

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konan Enner Valencia'nın, sahalara dönüşünün en az 3 haftayı bulacağı söylenmişti. Ancak yoğun tedavi sonrası insanüstü bir gelişime imza atan 33 yaşındaki oyuncu, dün antrenmana çıkıp takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Enner Valencia'nın fotoğrafını paylaşıp "Geri döndü" notunu düştü. Tecrübeli golcü, derbide sahada olmak istediğini teknik heyete iletirken, Ekvadorlu futbolcunun gelişimini takip edecek olan Jorge Jesus, kararını cumartesi günü verecek.