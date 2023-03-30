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Giriş Tarihi: 30.3.2023 08:52

Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi! Takımla çalışmalara başladı...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’ye Enner Valencia müjdesi! Takımla çalışmalara başladı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia, Alanyaspor maçında sakatlık geçirmişti. Golcü oyuncunun Beşiktaş derbisine yetişme ihtimaline zor gözle bakılırken, Valencia'dan müjde geldi. Takımla birlikte idmana çıkan Enner Valencia, Beşiktaş maçında sahada olmak istiyor. Son kararı Jorge Jesus verecek.

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konan Enner Valencia'nın, sahalara dönüşünün en az 3 haftayı bulacağı söylenmişti. Ancak yoğun tedavi sonrası insanüstü bir gelişime imza atan 33 yaşındaki oyuncu, dün antrenmana çıkıp takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Enner Valencia'nın fotoğrafını paylaşıp "Geri döndü" notunu düştü. Tecrübeli golcü, derbide sahada olmak istediğini teknik heyete iletirken, Ekvadorlu futbolcunun gelişimini takip edecek olan Jorge Jesus, kararını cumartesi günü verecek.

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Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi! Takımla çalışmalara başladı...
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