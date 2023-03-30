Galatasaray’da Hakim Ziyech ısrarı sürüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda ara transferde de gündemine gelen Chelsea'nin Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i yeniden gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre; Erden Timur'un da transfer etmeye çalıştıklarını belirttiği Faslı yıldız için Galatasaray'ın planı belli oldu. Cimbom, Nicolo Zaniolo'nun boşluğunu daha uygun bir fiyatla Faslı yıldız Hakim Ziyech'le doldurmayı hedefliyor. Aslan'ın bonserviste Chelsea ile anlaşamaması durumunda kiralama formülünü de kullanacağı ifade ediliyor. (fotoMaç)