Göztepe’de Yasin Öztekin belirsizliği sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe, 1 Nisan Cumartesi günü Denizlispor'a konuk olacak. Müsabaka öncesinde İzmir temsilcisinde Yasin Öztekin seferberliği yaşanıyor.

Yaklaşık 40 gün önce gerçekleştirilen antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan 36 yaşındaki oyuncu, o günden bu yana sarı-kırmızılı formaya hasret kaldı. Tecrübeli futbolcu, bu süreçte oynanan Boluspor, Altınordu, Pendikspor ve Tuzlaspor müsabakalarında forma giyemedi. Öztekin'in, Denizlispor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç gününde yapılacak tetkikler sonunda karar verilecek. Yasin Öztekin, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkarken, 9 gol, 2 asist katkısı verdi.

