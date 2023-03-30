Murat Sancak’tan Vincenzo Montella ve Younes Belhanda açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Adana Demirspor, geride kalan 26 hafta sonunda topladığı 45 puanla 4. sırada yer alıyor. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak; AJANSSPOR Instagram hesabının canlı yayınında yeni sportif direktörlerini açıklarken, adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan teknik direktör Vincenzo Montella ve takımdan ayrılan Balotelli hakkında da önemli ifadeler kullandı.

"JESUS'TAN SONRA EN PAHALI HOCA"

Adana Demirspor'da kısa süre önce Vincenzo Montella'nın ayrılacağı iddia ediliyordu. Konuya ilişkin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Lig devam ediyor. Montella Trabzonspor ile anlaştı haberleri çıkıyor. Böyle bir şey yok. Trabzonspor da yolda yürürken böyle bir nezaketsizlik yapmaz. İşin raconunu bilirler. Sezon sonunda sözleşmesi bitince talip olabilirler. Biz uzatmak isteriz ama olursa olur olmazsa olmaz. Biz iyi anlaştığımız herkesle yola devam etmek istiyoruz. Kendisi gitmek isterse yapacağımız bir şey yok. Jesus'tan sonra en pahalı hoca. Ben fedakarlık yaptım.

"ÖNÜMÜZDE İKİ TANE İTALYAN VARDI"

Biz aldığımızda 1.5 yıldır boştaydı. Kimse peşinde koşmuyordu ama değerli bir hocaydı. Önümüzde iki tane İtalyan vardı. Montella ile anlaştık. Diğeri Pirlo'ydu onu da Karagümrük aldı. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek, Allah nasip ederse gideriz."

MURAT SANCAK'TAN BELHANDA AÇIKLAMASI

Sezona harika giren ancak disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken Younes Belhanda, son olarak Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü. Adana Demirspor, Belhanda'ya 180 bin euro gibi ciddi bir para cezası vermişti.

Bu konuya da değinen Sancak, "Her futbolcu namusuyla çıkar oynar. Daha önce şu takımda oynamış falan diyorlar, öyle şeyler olmaz. Benim takımımda olmaz. Belhanda'yı bilmeyen dışarıdan yorum yapar. Takımı en çok sahiplenen futbolculardan birisi. Takım Trabzonspor'u yenmeye şartlanmıştı. Geri düşünce sorun oldu. Trabzonsporlu futbolcuların topu ondan ona atmasıyla sinirlendi. Yapmamalıydı ama hüngür hüngür ağladı. Bütün futbolcular ve hoca imzalı olarak Belhanda'nın takımda kalmasını istedi. Kadro dışında kalmasını düşündük, bir reaksiyon verilmeliydi. Kesilebilecek en yüksek cezayı kestik. İstese bu parayı ödemez. Verilebilecek en yüksek ceza 10 bin Euro ama 180 bin Euro ceza kestik ve okumadan imzaladı. Belhanda giderken buraya para kazandırmak istiyorum diyor. Yurtdışından 3-4 tane kulüp istiyor. Böyle insanları kaybetmek kolay değil." dedi. (Ajansspor)