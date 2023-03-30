Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.3.2023 14:20

Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması!

Olimpiu Morutan’ın menajerinden transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri oyuncunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Becali, "Morutan, büyük ihtimalle İtalya'da kalacak. Kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyecek. İtalyan kulüpleri, Morutan'a ilgi duyuyor. Ancak öncelik Pisa'da" dedi.

Galatasaray'ın sezon başında 5.5 milyon euro şartlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için menajeri Ioan Becali'den açıklama geldi.

Pisa, Morutan'ı kiralamak için 150 bin euro ödemişti. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması halinde 5.5 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek. Morutan, en az 25 maçta 45 dakika oynama şartını yerine getirdi. Pisa'nın Serie A'ya direkt yükselecek iki takımdan biri olması çok zor görünüyor ancak playoff sınırının içinde bulunuyor.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK"
Morutan'ın durumuyla ilgili La Nazione'ye açıklama yapan Becali, "Morutan, büyük ihtimalle İtalya'da kalacak. Kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyecek. İtalyan kulüpleri, Morutan'a ilgi duyuyor. Ancak öncelik Pisa'da. Satın alma opsiyonunu kullanmazsa diğer kulüplerle transfer görüşmeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Kılıçdaroğlu'nun kadrosu netleşiyor: PKK'nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
ARKADAŞINA GÖNDER
Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA