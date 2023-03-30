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Giriş Tarihi: 30.3.2023 09:02 Son Güncelleme: 30.3.2023 09:20

Orhan Ak'tan iddialı sözler! "Her takımı yenebiliriz"

YUNUS EMRE SEL
Orhan Ak’tan iddialı sözler! Her takımı yenebiliriz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Ertuğrul Doğan'ın başkan seçilmesiyle birliklte takımın başına getirilen Orhan Ak, önemli açıklamalarda bulundu. Genç hoca, “Ligde 11 maçımız var ve 33 puan ortada. Hepsini kazanabilecek kapasiteye sahibiz. Yeter ki o birlikteliği ve coşkuyu sağlayalım” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni seçilen yönetim kurulunun sezon sonuna kadar devam etme kararı aldığı teknik direktör Orhan Ak, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Başkanımız ve yönetimin güveni bizi mutlu etti" diyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece sezonu birlikte tamamlayacağız. Yeni ekibimiz göreve başladı. Hepsi Türkiye'de kendisini kanıtlamış, çok değerli isimler. Belki bir kişi daha dahil olabilir. Kendimize, ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



KUPA MÜCADELESİ DAHA ÖNEMLİ
Ligde istedikleri yerde olmadıklarını vurgulayan Orhan Ak, "Ancak 11 maç var, 33 puan ortada. Her maçı kazanabilecek kapasiteye sahibiz. Yeter ki; o birlikteliği sağlayabilelim, saha içinde beraber hareket eden, coşkulu bir takım oluşturabilelim. O zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Bizim için daha net hedef olan, salı günü Ankaragücü ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçı. Bu daha önemli. Adana Demirspor karşılaşması çok ciddi bir geri dönüştü, inşallah öyle devam eder" diye konuştu.

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Orhan Ak'tan iddialı sözler! "Her takımı yenebiliriz"
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