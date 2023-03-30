Rachid Ghezzal'den derbi açıklaması! "Taraftarın derbide olmaması kötü bir şey"

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, derbi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

İŞTE RACHİD GHEZZAL'İN AÇIKLAMALARI...

"DERBİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Fenerbahçe derbisi çok önemli. Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"TARAFTARIN OLMAMASI KÖTÜ"

"Taraftarın derbide olmaması kötü bir şey. Güvenlik nedeniyle sanırım böyle olması daha iyi, bilmiyorum. Biz 3 puanı alarak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

"GERÇEK SEVİYEME ULAŞACAĞIM"

"Şenol Güneş ile iletişimimiz çok iyi. Sürekli bana durumumu sordu, takip etti. Zor bir sezon yaşıyorum, uzun bir sakatlık yaşadım. Sezon sonuna doğru gerçek seviyeme ulaşmaya çalışıyorum. Takımımıza kalan sürede maksimum katkıyı sağlayacağım."

"ZOR BİR AMELİYAT DEĞİLDİ"

"Çok zor bir ameliyat geçirmedim, sadece uzman birine ameliyat olmalıydım. Hafta hafta toparlandım. Şu anda iyi durumdayım."

YENİ TARZI İÇİN AÇIKLAMA

"Yeni saç tarzım böyle, bir şeyleri değiştirmek istedim."

"ANTEP VE HATAY KARARI ÖNEMLİ"

"Sakat olmasaydım, fark daha az olur muydu? Bilmiyorum. Fenerbahçe'yi kovalıyoruz, onlar da Galatasaray'ı. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili bir değişiklik olursa, ligi daha iyi şekilde bitirme durumu olursa, bunu hedefleriz ve gereken mücadeleyi gösteririz."

"F.BAHÇE VE G.SARAY MAÇLARI ÖNEMLİ"

Fenerbahçe ve Galatasaray maçları önemlidir. Onları yakalama fırsatınız olmasa bile, bu maçlar taraftarı mutlu etmek için sebeptir. Futbolcular da bu maçları çok sever. Fenerbahçe iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Zor maç olacak. Ancak biz kazanmak için oynayacağız. Umarım kazanır ve özgüven toplarız. Sonra sezonun kalanına bakacağız.