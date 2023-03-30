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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:58 Son Güncelleme: 30.3.2023 12:30

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. 27. haftanın maçlarında görev yapacak diğer hakemler de belli oldu. TFF, yapılan hakem atamalarıyla da ilgili açıklamada bulundu.

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Haftanın diğer maçlarında görev yapacak olan hakemler belli oldu.

TFF'DEN HAKEM ATAMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TFF: "Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır."

Trabzonspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

Başakşehir-Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

Galatasaray-Adana Demirspor: Ali Şansalan

Ümraniyespor-Konyaspor: Arda Kardeşler

Giresunspor-Alanyaspor: Turgut Doman

İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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