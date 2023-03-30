Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Haftanın diğer maçlarında görev yapacak olan hakemler belli oldu.
TFF'DEN HAKEM ATAMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
TFF: "Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır."
Trabzonspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
Başakşehir-Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
Galatasaray-Adana Demirspor: Ali Şansalan
Ümraniyespor-Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor-Alanyaspor: Turgut Doman
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan