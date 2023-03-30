Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: İl Güvenli Kurulu resmen açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınacak mı ?
Giriş Tarihi: 30.3.2023 13:48 Son Güncelleme: 30.3.2023 13:59

Son dakika haberi: İl Güvenli Kurulu resmen açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınacak mı ?

Son dakika haberi: İl Güvenli Kurulu resmen açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınacak mı ?

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu derbi öncesi, İl Güvenli Kurulu maça misafir takım seyircilerinin müsabakaya alınmayacağını açıkladı.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 2 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

İL GÜVENLİK KURULU TARAFTAR KARARI
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçı dev bir derbiye sahne olurken, merak edilen bir soru da mücadeleye konuk takım taraftarı alınıp alınmayacağı oldu. İl Güvenlik Kurulu zorlu derbi öncesi kararını resmen açıkladı.

İŞTE O KARAR...

İl Güvenlik Kurulu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada olduğu gibi deplasman taraftarlarının yer almayacağını açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Kılıçdaroğlu'nun kadrosu netleşiyor: PKK'nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İl Güvenli Kurulu resmen açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınacak mı ?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA