Son dakika haberi: İl Güvenli Kurulu resmen açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınacak mı ?

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 2 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
İL GÜVENLİK KURULU TARAFTAR KARARI
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçı dev bir derbiye sahne olurken, merak edilen bir soru da mücadeleye konuk takım taraftarı alınıp alınmayacağı oldu. İl Güvenlik Kurulu zorlu derbi öncesi kararını resmen açıkladı.
İŞTE O KARAR...
İl Güvenlik Kurulu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada olduğu gibi deplasman taraftarlarının yer almayacağını açıkladı.