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Giriş Tarihi: 31.3.2023 14:47

Altınordu’nun tesislerine Almanlardan övgü!

İHA
Altınordu’nun tesislerine Almanlardan övgü!

Altınordu tesislerini gezen Alman ekiplerinden TSV Krhenwinkel-Kaltenweide Gençlik Koordinatörü Marco Biester, “Almanya’da böyle bir akademi, böyle imkanlar sadece büyük takımlarda Bayern Münih, Dortmund gibi takımlarda var” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Torbalı'da bulunan Futbol Akademisi'ne yurt dışından övgüler gelmeye devam ediyor. Yurt dışından birçok takımı Metin Oktay Yerleşkesi'nde ağırlayan Altınordu'nun bu defaki misafirleri ise Alman ekiplerinden Havelse ile TSV Krhenwinkel Kaltenweide Akademi oldu.

Kuşadası'nda kamp yapan iki takım, çalışmalarının bir bölümünü Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi. Tesisleri gezen her iki takımın teknik heyeti ve futbolcular, Metin Oktay Yerleşkesi'ni çok beğendiklerini dile getirdi. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can tarafından her iki kulübün yetkililerine isimleri yazılı forma hediye takdim edildi.

"Altınordu Futbol Kulübü'nü böyle yatırımlar yaptığı için tebrik ediyorum"
TSV Krhenwinkel-Kaltenweide Gençlik Koordinatörü Marco Biester, Altınordu'nun misafiri olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Geçen sene de buraya geldik ve antrenmanlar yapmıştık. Yapılan yeni yatırımları gördük, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Oğlunun Almanya'da bir akademide eğitim gördüğünü ve bu nedenle çok rahat kıyaslama yapabileceğini dile getiren Biester, "Kendi oğlum, Almanya'da böyle akademide oynadı. O yüzden kıyaslamayı çok iyi yapabiliyorum. Almanya'da böyle bir akademi, böyle imkanlar sadece büyük takımlarda Bayern Münih, Dortmund gibi takımlarda var. Fazla takımda olduğunu bilmiyorum. Altınordu Futbol Kulübü'nü böyle yatırımlar yaptığı için tebrik ediyorum. Buradan da zaten iyi futbolcular yetişmeye devam ediyor" diye konuştu.

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Altınordu’nun tesislerine Almanlardan övgü!
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