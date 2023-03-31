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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Derbiye manuel atama

Derbiye manuel atama

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını bu sezon dört büyük maçta da düdük çalan Halil Umut Meler yönetecek. MHK atamayı yapay zekaya bırakmadı

Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftanın en önemli karşılaşmasında bu sezon 4 büyük maçta olduğu gibi Halil Umut Meler düdük çalacak. Sezon başından beri hakemleri yapay zeka ile atayan MHK kritik mücadele olan derbi için işini şansa bırakmadı. MHK, yaptığı açıklama ile atamanın algoritmayla yapılmadığını, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosunun manuel olarak gerçekleştiğini duyurdu.

İKİSİ DE GALİP GELEMEDİ
Halil Umut Meler bu sezon 4 derbi karşılaşmasında sahadaydı. Galatasaray-Beşiktaş (2-1), Trabzon-F.Bahçe (2- 0), F.Bahçe-G.Saray (0-3) ve G.Saray-Trabzon (2-1) maçlarında düdük çaldı. F.Bahçe ve Beşiktaş galip gelemedi.

RAKAMLARLA HALİL UMUT MELER
Ligde 6 derbiye çıktı. 23 Şubat 2020'de F.Bahçe-G.Saray (1-3) ile ilk büyük heyecanını yaşadı. Aynı sezon Beşiktaş-F.Bahçe maçını da yönetti (2-0). 2020-21 sezonunda Beşiktaş- Fenerbahçe (1-1), 2021-22'de G.Saray-F. Bahçe (1-2), 2022-23'te G.Saray-Beşiktaş (2-1), F.Bahçe-G.Saray (0-3) derbilerinde düdük yine ona verildi.

36 yaşındaki Meler kariyeri boyunca 273 karşılaşmayı yönetti. 1330 kez sarı kartına başvurdu. 35 oyuncuya direkt kırmızı gösterdi

Beşiktaş'ın bu sezon iki maçında görev aldı. Siyahbeyazlılar Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-1 yenildi.

F.Bahçe'nin bu sezon 4 maçını yönetti. Sarılacivertliler, bu karşılaşmalarda A.Gücü'nü 3-0, Konya'yı 4-0 mağlup etti. Trabzon'a 2-0, G.Saray'a ise 3-0 yenildi.

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Derbiye manuel atama
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