Derbiye manuel atama

Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftanın en önemli karşılaşmasında bu sezon 4 büyük maçta olduğu gibi Halil Umut Meler düdük çalacak.MHK, yaptığı açıklama ile atamanın algoritmayla yapılmadığını, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosunun manuel olarak gerçekleştiğini duyurdu.Halil Umut Meler bu sezon 4 derbi karşılaşmasında sahadaydı.maçlarında düdük çaldı. F.Bahçe ve Beşiktaş galip gelemedi.Ligde 6 derbiye çıktı. 23 Şubat 2020'de F.Bahçe-G.Saray (1-3) ile ilk büyük heyecanını yaşadı. Aynı sezon Beşiktaş-F.Bahçe maçını da yönetti (2-0). 2020-21 sezonunda Beşiktaş- Fenerbahçe (1-1), 2021-22'de G.Saray-F. Bahçe (1-2), 2022-23'te G.Saray-Beşiktaş (2-1), F.Bahçe-G.Saray (0-3) derbilerinde düdük yine ona verildi.36 yaşındaki Meler kariyeri boyunca 273 karşılaşmayı yönetti. 1330 kez sarı kartına başvurdu. 35 oyuncuya direkt kırmızı gösterdiBeşiktaş'ın bu sezon iki maçında görev aldı. Siyahbeyazlılar Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-1 yenildi.F.Bahçe'nin bu sezon 4 maçını yönetti. Sarılacivertliler, bu karşılaşmalarda A.Gücü'nü 3-0, Konya'yı 4-0 mağlup etti. Trabzon'a 2-0, G.Saray'a ise 3-0 yenildi.