Derbiye manuel atama

Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftanın en önemli karşılaşmasında bu sezon 4 büyük maçta olduğu gibi Halil Umut Meler düdük çalacak. Sezon başından beri hakemleriyapay zeka ile atayan MHKkritik mücadele olan derbi içinişini şansa bırakmadı. MHK, yaptığı açıklama ile atamanın algoritmayla yapılmadığını, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosunun manuel olarak gerçekleştiğini duyurdu.
İKİSİ DE GALİP GELEMEDİ
Halil Umut Meler bu sezon 4 derbi karşılaşmasında sahadaydı. Galatasaray-Beşiktaş(2-1), Trabzon-F.Bahçe (2-0), F.Bahçe-G.Saray (0-3) veG.Saray-Trabzon (2-1) maçlarında düdük çaldı. F.Bahçe ve Beşiktaş galip gelemedi.
RAKAMLARLA HALİL UMUT MELER
Ligde 6 derbiye çıktı. 23 Şubat 2020'de F.Bahçe-G.Saray (1-3) ile ilk büyük heyecanını yaşadı. Aynı sezon Beşiktaş-F.Bahçe maçını da yönetti (2-0). 2020-21 sezonunda Beşiktaş- Fenerbahçe (1-1), 2021-22'de G.Saray-F. Bahçe (1-2), 2022-23'te G.Saray-Beşiktaş (2-1), F.Bahçe-G.Saray (0-3) derbilerinde düdük yine ona verildi.
36 yaşındaki Meler kariyeri boyunca 273 karşılaşmayı yönetti. 1330 kez sarı kartına başvurdu. 35 oyuncuya direkt kırmızı gösterdi
Beşiktaş'ın bu sezon iki maçında görev aldı. Siyahbeyazlılar Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-1 yenildi.
F.Bahçe'nin bu sezon 4 maçını yönetti. Sarılacivertliler, bu karşılaşmalarda A.Gücü'nü 3-0, Konya'yı 4-0 mağlup etti. Trabzon'a 2-0, G.Saray'a ise 3-0 yenildi.