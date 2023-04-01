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Giriş Tarihi: 2.4.2023 00:52 Son Güncelleme: 2.4.2023 01:13

Beşiktaş'a Valentin Rosier ve Roman Saiss'ten kötü haber! Derbi kadrosunda yer almadılar...

Beşiktaş’a Valentin Rosier ve Roman Saiss’ten kötü haber! Derbi kadrosunda yer almadılar...

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Zorlu derbi öncesi Beşiktaş'a Valentin Rosier ve Roman Saiss'ten kötü haber geldi. Beşiktaş'ta İki oyuncu derbi kadrosunda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Dev derbi öncesi siyah-beyazlı ekibe, Valentin Rosier ve Roman Saiss'ten kötü haber geldi. İki oyuncu kadroya alınmadı.

ROSİER VE SAİSS'TEN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ta Rosier ve Saiss derbi kadrosunda yer almıyor. Roman Saiss:Milli maçtan kalma hafif ağrıları var. Ayrıca ailesinden bir yakınını kaybetti. Valentin Rosier: Milli arada geçirdiği ameliyat sonrası tam hazır değil. Özellikle kafa toplarında tedirginlik yaşıyor.

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Beşiktaş'a Valentin Rosier ve Roman Saiss'ten kötü haber! Derbi kadrosunda yer almadılar...
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