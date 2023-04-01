Beşiktaş’a Valentin Rosier ve Roman Saiss’ten kötü haber! Derbi kadrosunda yer almadılar...

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Dev derbi öncesi siyah-beyazlı ekibe, Valentin Rosier ve Roman Saiss'ten kötü haber geldi. İki oyuncu kadroya alınmadı.

ROSİER VE SAİSS'TEN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta Rosier ve Saiss derbi kadrosunda yer almıyor. Roman Saiss:Milli maçtan kalma hafif ağrıları var. Ayrıca ailesinden bir yakınını kaybetti. Valentin Rosier: Milli arada geçirdiği ameliyat sonrası tam hazır değil. Özellikle kafa toplarında tedirginlik yaşıyor.