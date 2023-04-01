Futbol karnavalı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarın karşı karşıya geleceği haftada Avrupa'da da dev ekipler, birbirleriyle kozlarını paylaşacak. İngiltere PremierLig'de 61 puanlı Manchester City,bugün 14.30'da kendi evinde 42puandaki Liverpool'u ağırlayacak. Almanya Bundesliga'da zirveden sadece 1 puan geride olan Bayern Münih, sahasında lider Dortmund'u saat 19.30'da konuk edecek. İtalya Serie A'da Napoli,evinde son şampiyon Milan'lakarşılaşacak. Mücadele yarın21.45'te başlayacak. Fransa Ligue 1'de yıldızlar karması PSG, ezeli rakibi Lyon'la sahasında oynayacak. Zorlu mücadele yarın 21.45'te start alacak.