Futbol karnavalı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarın karşı karşıya geleceği haftada Avrupa'da da dev ekipler, birbirleriyle kozlarını paylaşacak.Almanya Bundesliga'da zirveden sadece 1 puan geride olan Bayern Münih, sahasında lider Dortmund'u saat 19.30'da konuk edecek.Fransa Ligue 1'de yıldızlar karması PSG, ezeli rakibi Lyon'la sahasında oynayacak. Zorlu mücadele yarın 21.45'te start alacak.