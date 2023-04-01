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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Futbol karnavalı

Futbol karnavalı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dışında Avrupa’da devler, kozlarını paylaşacak. Manchester City-Liverpool, Bayern Münih-Dortmund ve PSG-Lyon maçları, futbol şöleni yaşatacak

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarın karşı karşıya geleceği haftada Avrupa'da da dev ekipler, birbirleriyle kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig'de 61 puanlı Manchester City, bugün 14.30'da kendi evinde 42 puandaki Liverpool'u ağırlayacak. Almanya Bundesliga'da zirveden sadece 1 puan geride olan Bayern Münih, sahasında lider Dortmund'u saat 19.30'da konuk edecek. İtalya Serie A'da Napoli, evinde son şampiyon Milan'la karşılaşacak. Mücadele yarın 21.45'te başlayacak. Fransa Ligue 1'de yıldızlar karması PSG, ezeli rakibi Lyon'la sahasında oynayacak. Zorlu mücadele yarın 21.45'te start alacak.

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Futbol karnavalı
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