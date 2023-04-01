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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Golcülerin düellosu

UĞUR ÇEM
Golcülerin düellosu

Golleri ile ligdeki dengeleri değiştiren Valencia, Kanarya'nın en büyük silahı. Osayi-Samuel ve Ferdi ise dribblingleriyle F.Bahçe hücum hattının ateşleyici gücü Mert Günok'un artan performansı güven verirken Aboubakar ve Cenk ligdeki tüm savunmaların korkulu rüyası. Gedson ise %89'luk pas oranı ile takımın dinamosu

ENNER VALENCİA - VİNCENT ABOUBAKAR
Gol sıralamasında Avrupa listelerinin zirvesini zorlayan Valencia, F.Bahçe formasıyla ligde 25 kez ağları buldu. Girdiği pozisyonların yüzde 36'sını golle sonuçlandırırken, her iki şutunun biri ağları havalandırdı. Beşiktaş'ta 3. dönemine iyi başlayan Aboubakar ise isabet ettirdiği 7 şutta 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Kamerunlu, dribbling (%39) ve ikili mücadelede (%36) vasatı aşamadı.

SAMET&SZALAI - COLLEY
Fenerbahçe'de savunma tandemindeki Samet ve Szalai, uyumuyla ön plana çıkıyor. Sarılacivertliler, ikilinin oynadığı maçların 10'unu gol yemeden kapattı. Beşiktaş'ta Colley, 3 maçta ikili mücadelelerin %55'ini aldı

FERDİ - MASUAKU
Bu sezon 23 müsabakada sahaya çıkan sol bek Masuaku, yüzde 69'luk yüksek bir dribbling başarısı sağlarken, ikili mücadele kazanma değeri yüzde 59 oldu. Jorge Jesus'un jokeri olarak 23 maçta oynayan Ferdi, rakip sahada %80 pas oranıyla oynadı, 1 gol-2 asistlik katkı verip 1 kez de penaltı yaptırdı.




DIEGO ROSSI-CENK TOSUN
Forma bekleyen Rossi, 3 gol-5 asistlik performansı ve %86'lık pas başarı değeriyle dikkat çekti. Sol kanatta oynaması düşünülen Cenk, 10 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi durumunda. 21 şut isabet ettiren deneyimli oyuncunun her iki şutundan biri gol oldu.

ALTAY BAYINDIR - MERT GÜNOK
FENERBAHÇE kalecisi Altay Bayındır, 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, Beşiktaş'ta Mert Günok 5 müsabakada kalesinde geçit vermedi. 24 yaşındaki Altay %69.4, deneyimli kaleci Mert %75'lik kurtarış performansı gösterdi. İki isim de ikişer kez penaltıya neden oldu.

OSAYI-SAMUEL - ONUR BULUT
KAYSERİ'DEN gelerek Rosier'den formayı alan Onur Bulut, Beşiktaş'ta 3 maçta görev yaparken skora 1 asistlik katkı sağladı. Onur, maç başına 14.6 top kaybıyla oynarken girdiği ikili mücadelelerin %52'sini aldı. Osayi ise 90 dakika başına 7.5 gibi düşük top kaybı ortalamasıyla güven verirken, güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çekiyor.

İRFAN CAN - GHEZZAL
SAKATLIKLARININ etkisiyle bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Ghezzal, 2 gol, 2 asist gerçekleştirirken, bulduğu pozisyonların %33'ünü gole çevirmeyi başardı. F.Bahçe'de İrfan Can, 20 maça 3 gol-1 asist sığdırırken 25 şutunun yalnızca 9'u kaleye ulaşabildi.

WİLLİAN ARAO - HADZIAHMETOVIC
HENÜZ 4 maçta süre alan orta saha Hadziahmetovic maç başı top çalma (2.3), top kesme (1.8) kilit pas (1.7), adam geçme (1.8) ve hava topu kazanma (1.3) değerleriyle adından söz ettirdi. Arao, 22 maçta 4 asistle oynarken, 90 dakika başına 4.9 ikili mücadele kazandı.

İSMAİL - SALİH&GEDSON
SALIH Uçan, siyah-beyazlı formayı 21 kez sırtına geçirirken %81'lik pas başarısıyla öne çıktı. Gedson, %67 dribbling, %89'luk yüksek pas karnesi ve %61'lik ikili mücadelesine 4 de asist sığdırdı. F.Bahçe'de İsmail ise maç başına 34 dakika oynadı, %52'lik ikili mücadele ve %77'lik hava topu değerleri tutturdu.

SERDAR AZİZ - TAYYIP TALHA
JESUS'UN üçlü savunmada zaman zaman oynattığı Serdar Aziz ile F.Bahçe, 4 maçı gol yemeden tamamlarken, tecrübeli oyuncu yaptığı 1 hatayla gole sebebiyet verdi. Tayyip'in ter döktüğü 7 karşılaşmada ise Beşiktaş, kalesini gole kapattı. Kartal'n yeni transferi, %62 ikili mücadele kazanma oranına ulaştı, 2 gol atıp 1 defa da penaltı kazandırdı.

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