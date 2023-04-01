Golcülerin düellosu

Gol sıralamasında Avrupa listelerinin zirvesini zorlayan Valencia, F.Bahçe formasıyla ligde 25 kez ağları buldu. Girdiği pozisyonların yüzde 36'sını golle sonuçlandırırken, her iki şutunun biri ağları havalandırdı. Beşiktaş'ta 3. dönemine iyi başlayan Aboubakar ise isabet ettirdiği 7 şutta 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Kamerunlu, dribbling (%39) ve ikili mücadelede (%36) vasatı aşamadı.Fenerbahçe'de savunma tandemindeki Samet ve Szalai, uyumuyla ön plana çıkıyor. Sarılacivertliler, ikilinin oynadığı maçların 10'unu gol yemeden kapattı. Beşiktaş'ta Colley, 3 maçta ikili mücadelelerin %55'ini aldıBu sezon 23 müsabakada sahaya çıkan sol bek Masuaku, yüzde 69'luk yüksek bir dribbling başarısı sağlarken, ikili mücadele kazanma değeri yüzde 59 oldu. Jorge Jesus'un jokeri olarak 23 maçta oynayan Ferdi, rakip sahada %80 pas oranıyla oynadı, 1 gol-2 asistlik katkı verip 1 kez de penaltı yaptırdı.Forma bekleyen Rossi, 3 gol-5 asistlik performansı ve %86'lık pas başarı değeriyle dikkat çekti. Sol kanatta oynaması düşünülen Cenk, 10 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi durumunda. 21 şut isabet ettiren deneyimli oyuncunun her iki şutundan biri gol oldu.FENERBAHÇE kalecisi Altay Bayındır, 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, Beşiktaş'ta Mert Günok 5 müsabakada kalesinde geçit vermedi.İki isim de ikişer kez penaltıya neden oldu.KAYSERİ'DEN gelerek Rosier'den formayı alan Onur Bulut, Beşiktaş'ta 3 maçta görev yaparken skora 1 asistlik katkı sağladı. Onur, maç başınaoynarken girdiği ikili mücadelelerin %52'sini aldı. Osayi isegibi düşük top kaybı ortalamasıyla güven verirken,dikkat çekiyor.SAKATLIKLARININ etkisiyle bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Ghezzal, 2 gol, 2 asist gerçekleştirirken, bulduğu pozisyonlarıngole çevirmeyi başardı. F.Bahçe'de İrfan Can,sığdırırken 25 şutunun yalnızca 9'u kaleye ulaşabildi.HENÜZ 4 maçta süre alan orta saha Hadziahmetovic maç başı top çalma (2.3), top kesme (1.8) kilit pas (1.7), adam geçme (1.8) ve hava topu kazanma (1.3) değerleriyle adından söz ettirdi.SALIH Uçan, siyah-beyazlı formayı 21 kez sırtına geçirirken %81'lik pas başarısıyla öne çıktı. Gedson,ve %61'lik ikili mücadelesine 4 de asist sığdırdı.JESUS'UN üçlü savunmada zaman zaman oynattığı Serdar Aziz ile F.Bahçe,tecrübeli oyuncu yaptığı 1 hatayla gole sebebiyet verdi. Tayyip'in ter döktüğüKartal'n yeni transferi, %62 ikili mücadele kazanma oranına ulaştı, 2 gol atıp 1 defa da penaltı kazandırdı.