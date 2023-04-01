Kadıköy’de hocaların satrancı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 1 gün kala SABAH Spor’un iki usta kalemi, ezeli rakipleri masaya yatırdı
1- Fenerbahçe'de Valencia iyileşti ve derbide oynaması bekleniyor. Valencia'nın yanında kim forma giyer? 2- Jorge Jesus mu ağır basıyor yoksa Şenol Güneş mi? İki teknik adamı kıyaslar mısınız? 3- Mevki mevki bakarsak iki takımı kısaca analiz eder misiniz? Kale, defans, orta saha, hücum hattında kim önde?
GÜRCAN BİLGİÇ
1- TEK SANTRFOR SÜRPRİZ OLUR
Fenerbahçe'de Jesus, iyileşmesiyle birlikte Joao Pedro'yu takımın parçası yapmaya çalışıyor. Oyuncunun maç eksiği ve dolayısıyla da formunda ciddi bir gerileme var. Zenit maçında penaltıyı atsa moral kısmını geçebilecekti. Yine Enner Valencia'nın partneriolacaktır. Serdar Dursun'daydı aslında gözler. Belki deValencia'nın kulübedebekleyeceği, Serdar-Pedro ikilisinin görevalacağı bir ilk 11 de izleyebiliriz. Sürpriz ise tek santrfor ile oynaması olur.
2- HAMLE ŞANSIYLA AVANTAJ JORGE JESUS'UN ELİNDE
Jesus üç kıtada kupa kaldırmış bir teknik adam. Yaş olarak birbirlerine yakın iki kurt adam var karşımızda. Şenol hoca 21 kere gelmişKadıköy'e ve hiç kazanamamış. İkisinin de ortak tarafı, rakibe göre tavır almıyorlar. İçeride-dışarıda aynı oyunun peşindeler ve kadrolarını da buna göre kuruyorlar. Sankihamle şansının fazla olmasıyla,ev sahibi Jorge Jesus dahaönde gibi duruyor.
3- ÖN TARAFTA KORAKOR BİR BİLEK GÜREŞİ YAŞANACAK
Premier Lig görmüş 11 oyuncu var Beşiktaş'ın kadrosunda. Kariyer olarak Fenerbahçe kadrosunun oldukça önündeler ama oyun gücü rakipten yana. Zaten puan cetveli de açık bir şekilde bu farkı ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın yumuşak karnı; savunması gibi duruyor. Hata yapıyorlar, ağır kalıyorlar, rakiplerine çok fırsat veriyorlar maçlarda. Özellikle debaskı yediklerinde oyun kurmasorunları da ortaya çıkıyor. Şenolhocanın bireysel yetenekleri önplana alması, Ghezzal ve Aboubakargibi çözüm üreten oyuncularınüstüne düşmesi de bu yüzden. Orta sahada da Fenerbahçe daha ağır basıyor. Üstelik oyunun yapısına göre, oyuncu seçme şansları da var. Oyunu tutacaksa Crespo, öne gitmesi gerekiyorsa Zajc'ı sahaya sürüyorlar. Enner Valencia'nın tartışmasız performansı ortada. Aboubakar da çözüm üreten bir santrfor. İki takımın bilek güreşinikorakoryapacağıbölgeön taraf…Buradakişartlareşit.
ALİ GÜLTİKEN
1- KANAT BEKLERİ UYANIK OLMALI
Valencia, Fenerbahçe'nin bu sezon açık ara en önemli ismi. Tabii sakatlık durumuna göre baştan mı oynatır, hamle oyuncusu mu olur, onu göreceğiz ama oynama ihtimali varsa 11'de olur. Jesus'un, Valencia ile beraber eşleştirdiği oyunculara bakarsak King, Batshuayi ve Pedro'yu görüyoruz. Ben yine merkezde Pedro,sol veya sağ tarafında Valenciaile oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta stoperde Saiss ve Colley ikilisi oynayacak. Ama Valencia'nın daha çok dıştan gelen bir oyuncu olması dolayısıyla kanat beklerinin ve merkez orta sahaların savunmada dikkatli olması gerek.
2- KULÜBEDEKİ SICAK TEMAS ŞENOL GÜNEŞ'İ ÖNE ÇIKARIR
Jesus'un kulübede olmaması dolayısıyla F.Bahçe'nin bir handikap yaşayacağı açık. Şenol hocanınsahada olması, oyunun her anınasıcak bir şekilde müdahale edebilmesitakım yönetimleri açısındanönemli. Bir diğer konu da taktik oyun seçimi. Beşiktaş'ın oyun sistemi net ve Şenol hoca bunu oyuncu tercihleri üzerinden geliştirmeyi düşünüyor. Jesus ise bunu sistem değişikliği üzerinden yapmaya çalıştı ama 3 derbide de başarısız oldu, gol dahi bulamadı. Belirleyici olan; Jesus'un oyun seçimi, taktiksel ve oyuncu bazındaki değişiklikleri olacaktır.
3- KALEDE BEŞİKTAŞ DAHA İYİ HÜCUMDA İSE GÜÇLER EŞİT
İki takımın da iyi kalecileri var ama Mert soğuk kanlılığıylaönde duruyor. Merkez savunma ve kanatlarda ikisinin de etkili oyuncuları var. Keza orta sahada Beşiktaş'ın Maxim ve Hadziahmetovic'in gelmesinden sonra eli rahatladı. Fenerbahçe'nin Arao, İsmail ve Crespo'dan oluşan mücadeleci oyuncularının yanı sıra Mert Hakan, Zajc gibi kreatif oyuncuları mevcut. O yüzden Beşiktaş gibi Fenerbahçe'nin de oyuna hamle yapabilecek çok alternatifi var. Orta alan dengeli. F.Bahçe'nin hücum zenginliğinin Valencia üzerinden olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'ın da Aboubakar ve Cenk ile önemli bir gücü oluştu. Ghezzal'ın kadroda olması datakımda güven yaratıyor.