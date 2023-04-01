Kadıköy’de hocaların satrancı!

Fenerbahçe'de Valencia iyileşti ve derbide oynaması bekleniyor. Valencia'nın yanında kim forma giyer?Jorge Jesus mu ağır basıyor yoksa Şenol Güneş mi? İki teknik adamı kıyaslar mısınız?Mevki mevki bakarsak iki takımı kısaca analiz eder misiniz? Kale, defans, orta saha, hücum hattında kim önde?Fenerbahçe'de Jesus, iyileşmesiyle birlikte Joao Pedro'yu takımın parçası yapmaya çalışıyor. Oyuncunun maç eksiği ve dolayısıyla da formunda ciddi bir gerileme var. Zenit maçında penaltıyı atsa moral kısmını geçebilecekti.Serdar Dursun'daydı aslında gözler.Sürpriz ise tek santrfor ile oynaması olur.Jesus üç kıtada kupa kaldırmış bir teknik adam. Yaş olarak birbirlerine yakın iki kurt adam var karşımızda.İkisinin de ortak tarafı, rakibe göre tavır almıyorlar. İçeride-dışarıda aynı oyunun peşindeler ve kadrolarını da buna göre kuruyorlar.Premier Lig görmüş 11 oyuncu var Beşiktaş'ın kadrosunda. Kariyer olarak Fenerbahçe kadrosunun oldukça önündeler ama oyun gücü rakipten yana. Zaten puan cetveli de açık bir şekilde bu farkı ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın yumuşak karnı; savunması gibi duruyor. Hata yapıyorlar, ağır kalıyorlar, rakiplerine çok fırsat veriyorlar maçlarda.Orta sahada da Fenerbahçe daha ağır basıyor. Üstelik oyunun yapısına göre, oyuncu seçme şansları da var. Oyunu tutacaksa Crespo, öne gitmesi gerekiyorsa Zajc'ı sahaya sürüyorlar. Enner Valencia'nın tartışmasız performansı ortada. Aboubakar da çözüm üreten bir santrfor.Valencia, Fenerbahçe'nin bu sezon açık ara en önemli ismi. Tabii sakatlık durumuna göre baştan mı oynatır, hamle oyuncusu mu olur, onu göreceğiz ama oynama ihtimali varsa 11'de olur. Jesus'un, Valencia ile beraber eşleştirdiği oyunculara bakarsak King, Batshuayi ve Pedro'yu görüyoruz.Beşiktaş'ta stoperde Saiss ve Colley ikilisi oynayacak. Ama Valencia'nın daha çok dıştan gelen bir oyuncu olması dolayısıyla kanat beklerinin ve merkez orta sahaların savunmada dikkatli olması gerek.Jesus'un kulübede olmaması dolayısıyla F.Bahçe'nin bir handikap yaşayacağı açık.Bir diğer konu da taktik oyun seçimi. Beşiktaş'ın oyun sistemi net ve Şenol hoca bunu oyuncu tercihleri üzerinden geliştirmeyi düşünüyor. Jesus ise bunu sistem değişikliği üzerinden yapmaya çalıştı ama 3 derbide de başarısız oldu, gol dahi bulamadı. Belirleyici olan; Jesus'un oyun seçimi, taktiksel ve oyuncu bazındaki değişiklikleri olacaktır.İki takımın da iyi kalecileri var amaMerkez savunma ve kanatlarda ikisinin de etkili oyuncuları var. Keza orta sahada Beşiktaş'ın Maxim ve Hadziahmetovic'in gelmesinden sonra eli rahatladı. Fenerbahçe'nin Arao, İsmail ve Crespo'dan oluşan mücadeleci oyuncularının yanı sıra Mert Hakan, Zajc gibi kreatif oyuncuları mevcut. O yüzden Beşiktaş gibi Fenerbahçe'nin de oyuna hamle yapabilecek çok alternatifi var.F.Bahçe'nin hücum zenginliğinin Valencia üzerinden olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'ın da Aboubakar ve Cenk ile önemli bir gücü oluştu.