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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Mertens’in 54 günlük hasreti sona eriyor!

Mertens’in 54 günlük hasreti sona eriyor!

En son 5 Şubat’ta Trabzonspor’a karşı forma giyen Belçikalı futbolcu bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçına ilk 11’de başlayacak

Galatasaray'da diz iç bağlarındaki gerilme nedeniyle uzun süredir formaya hasret olan Dries Mertens, nihayet sahalara dönüyor. Son olarak 5 Şubat tarihindeki Trabzonspor karşılaşmasında oynayan Belçikalı yıldız, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un 35 yaşındaki ismi, Adana Demirspor müsabakasında önemli bir koz olarak gördüğü ve hiç beklekemeden şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli 10 numaranın eksikliğini fazlasıyla hisseden Galatasaray, son 2 maçta toplam 2 gol atabildi. Bu süreçte Mauro İcardi de etkisiz kaldı. Maça ilk 11'de başlaması beklenen Mertens'in, İcardi'nin de gol hasretini bitirecek performansı sergilemesi umuluyor.

1 CEZALI 3 SINIRDA
Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Sınırdaki İcardi, Kerem ve Barış Alper ise bu akşam sarı kart görmeleri halinde Kayserispor mücadelesinde boy gösteremeyecek. Bu arada Adana Demirspor'da da Belhanda cezalı olduğu için yok.

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Mertens’in 54 günlük hasreti sona eriyor!
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