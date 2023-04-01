Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı! "Savunma kısmını yapamıyoruz"
Giriş Tarihi: 1.4.2023 19:19

Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı! "Savunma kısmını yapamıyoruz"

AA
Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı! Savunma kısmını yapamıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Orhan Ak, rakipleri karşısında hiç istemedikleri bir skor aldıklarını söyledi. Ak, "Doğru savunma yapan oyunu kazanacaktı. 4-3'ten sonra Kayserispor bunu çok iyi yaptı ve başardı. 3 gol bulup, 4 gol yemek sahamızda kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuçtan ötürü çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Böyle bir ramazan gününde taraftarımızı mutlu edemedik. Hiç istemediğimiz bir skor. İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyundu. Beklemediğimiz, hayal kırıklığı yaşadığımız bir ilk yarı oldu." diye konuştu.

Psikolojik kırılmaların hep aleyhlerine geliştiğini anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Yediğimiz goller, kaçırdığımız goller rakip lehine oldu. 3-1 geriye düşmemize rağmen oyuncular geriye dönmek için gayret gösterdi. Döndük, 3-3 yaptık, 4-3 de yapabilirdik ama bireysel hata ile 5'e 2 yediğimiz gol ile yine aleyhimize kırılma yaşadık. Doğru savunma yapan oyunu kazanacaktı. 4-3'ten sonra Kayserispor bunu çok iyi yaptı ve başardı. 3 gol bulup, 4 gol yemek sahamızda kabul edilebilir bir şey değil."

Ak, oyuncuların kazanmak ve bulundukları psikolojiden çıkmak için duygusal anlar yaşayabildiğini belirterek, "Kahraman olmaya çalışıyorlar. Kahramanlar takım olduğu zaman ortaya çıkar. Kendi başına bireysel çözmeye çalıştığınız zaman takım olamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Bu maçın telafisi olabilir. Ligin son finali MKE Ankaragücü maçı. Artık ona konsantre olacağız. Bu defteri kapatıp hatalardan ders çıkarmak ve Avrupa'da olabilmek için yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özrü kabahatinden büyük' dedirten seccade açıklaması! Milleti suçladı...
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
SON DAKİKA Haberi: Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı
SON DAKİKA: Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru...
İyi Parti il binasına isabet eden kurşunla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi
SABAH'ın 'Twitter algoritması' haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek
Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı
Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan “Mucize Bebek” annesine kavuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı! "Savunma kısmını yapamıyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA