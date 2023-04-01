Ortada karşıla hızlı çık!

Ligde yarışı sürdürmek için yarın Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini kazanmak zorunda olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, planını şekillendirdi. Rakibini orta sahada karşılayıp, hızlı ataklarla sonuç arayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda Cenk Tosun ve Ghezzal'ı görevlendirecek. İleri uca ise Aboubakar'ı koyacak.Siyahbeyazlılar, bunun önüne geçmek içintopun arkasına geçerek ev sahibine istediği geçiş oyunu için alan vermemeyi düşünüyor.Acele etmeden temkinli hareket edecek olan Beşiktaş, merkezde kaptığı toplarla hızlı hücum şekillendirecek.Tecrübeli teknik adamın Gedson ile özel olarak ilgilendiği ve öğrencisinden savunmaya kattığı dinamizmin dışında hücumda da varlık göstermesini istediği belirtildi.Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, lig yarışına dair konuştu: "Durumumuz puan açısından sıkıntılı ama şampiyonluk imkânsız değil. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olamazsak da önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında mücadele edip orada başarılı bir performans sergilemek benim hedefim."