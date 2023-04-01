Ortada karşıla hızlı çık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Kadıköy planı hazır: Zorlu maçta ön alan baskısı yerine Fenerbahçe’yi orta sahada bekleyecek olan siyah-beyazlı takım, merkezde kapacağı toplarla hızlı hücumlar geliştirip sonuca gitmeyi deneyecek
Ligde yarışı sürdürmek için yarın Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini kazanmak zorunda olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, planını şekillendirdi. Rakibini orta sahada karşılayıp, hızlı ataklarla sonuç arayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda Cenk Tosun ve Ghezzal'ı görevlendirecek. İleri uca ise Aboubakar'ı koyacak. Bu üçlünün ön alan presindeyetersiz kalacağını ve bunun sonucundaözellikle kanat-bek arası büyükboşluklar bırakacağını düşünen teknikheyet, Osayi ve Ferdi'nin böylelikleetkiliolacağınıdüşünüyor. Siyahbeyazlılar, bunun önüne geçmek için ön alan baskısı yerinemerkezde rakibi karşılayıp topun arkasına geçerek ev sahibine istediği geçiş oyunu için alan vermemeyi düşünüyor.
GEDSON, SALİH VE AMİR'E ÖZEL GÖREV
Acele etmeden temkinli hareket edecek olan Beşiktaş, merkezde kaptığı toplarla hızlı hücum şekillendirecek. Özellikle merkez üçlüsüGedson, Salih ve AmirHadziahmetovic'in performansı,Güneş için büyük önem arzediyor. Tecrübeli teknik adamın Gedson ile özel olarak ilgilendiği ve öğrencisinden savunmaya kattığı dinamizmin dışında hücumda da varlık göstermesini istediği belirtildi.
GEDSON: ŞAMPİYONLUK İMKÂNSIZ DEĞIL
Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, lig yarışına dair konuştu: "Durumumuz puan açısından sıkıntılı ama şampiyonluk imkânsız değil. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olamazsak da önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında mücadele edip orada başarılı bir performans sergilemek benim hedefim."