Şenol Güneş, Fenerbahçe’yi böyle yıkacak

Ligde yarışı sürdürmek için yarın Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini kazanmak zorunda olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, planını şekillendirdi. Rakibini orta sahada karşılayıp, hızlı ataklarla sonuç arayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda Cenk Tosun ve Ghezzal'ı görevlendirecek. İleri uca ise Aboubakar'ı koyacak.
Bu üçlünün ön alan presinde yetersiz kalacağını ve bunun sonucunda özellikle kanat-bek arası büyük boşluklar bırakacağını düşünen teknik heyet, Osayi ve Ferdi'nin böylelikle etkili olacağını düşünüyor. Siyahbeyazlılar, bunun önüne geçmek için ön alan baskısı yerine merkezde rakibi karşılayıp topun arkasına geçerek ev sahibine istediği geçiş oyunu için alan vermemeyi düşünüyor.
GEDSON, SALİH VE AMİR'E ÖZEL GÖREV
Acele etmeden temkinli hareket edecek olan Beşiktaş, merkezde kaptığı toplarla hızlı hücum şekillendirecek. Özellikle merkez üçlüsü Gedson, Salih ve Amir Hadziahmetovic'in performansı, Güneş için büyük önem arz ediyor. Tecrübeli teknik adamın Gedson ile özel olarak ilgilendiği ve öğrencisinden savunmaya kattığı dinamizmin dışında hücumda da varlık göstermesini istediği belirtildi.