Şenol Güneş, Fenerbahçe’yi böyle yıkacak

GEDSON, SALİH VE AMİR'E ÖZEL GÖREV

Acele etmeden temkinli hareket edecek olan Beşiktaş, merkezde kaptığı toplarla hızlı hücum şekillendirecek. Özellikle merkez üçlüsü Gedson, Salih ve Amir Hadziahmetovic'in performansı, Güneş için büyük önem arz ediyor. Tecrübeli teknik adamın Gedson ile özel olarak ilgilendiği ve öğrencisinden savunmaya kattığı dinamizmin dışında hücumda da varlık göstermesini istediği belirtildi.