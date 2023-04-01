Tolunay Kafkas Başakşehir maçını değerlendirdi! "Verilmeyen penaltı..."

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer, iyi mücadele ettiklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Takımı tebrik etmek isterim. Son 6 maçta galibiyet alamamıştık. Bugünkü maç büyük bir hedefti. Ligin son dönemine geldik. Bugünkü maç geleceğin yolunu çizmemiz için kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık, çalıştığımız bir uzun topla golü bulduk. İkinci yarı topu rakibe verdik, geçişlerden pozisyon aradık. Çok güzel mücadele verdik. Emeğimizin karşılığını güzel bir galibiyetle aldık" diye konuştu.

Sözer, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in durumuyla ilgili olarak ise "Yorulmuştu, çıktı. Doktorların yorumlarına göre durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIK HİSSEDİYORUZ"

Karşılaşmada penaltı bekledikleri pozisyonda ciddi bir itirazda bulunduklarının hatırlatılması üzerine ise Sözer, "Verilmeyen penaltı. Haksızlık hissediyoruz. Niye olduğunu bilemiyoruz. VAR'a gidip dönüldü. Hiç memnun değiliz. Bu konudan çok üzgünüz. İnşallah gelecek maçlarda bu durum değişir" şeklinde konuştu.

TOLUNAY KAFKAS: OYUNU FORSE EDEN ANKARAGÜCÜ TAKIMIYDI

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, oyuna hakim olan taraf olduklarına dikkat çekerek, "Oyunu forse eden Ankaragücü takımıydı. Başakşehir iyi bir hocası ve sistemi var. İki konuda sıkıntı çektik. Özellikle ilk devre geçiş konusunda sıkıntı yaşadık. İkinci yarı biz oyunun hakimiydik. Pres konusunda sıkıntı yaşadık. Penaltı kaçar, bu konulara değinmiyorum. Camiaya yakışır bir oyun anlayışıyla bu durumdan çıkmak istiyoruz. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek hedefimiz var" şeklinde konuştu.

