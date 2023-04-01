Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da gençlik aşısı
Giriş Tarihi: 1.4.2023 09:57 Son Güncelleme: 1.4.2023 10:50

Trabzonspor'da gençlik aşısı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da gençlik aşısı

Trabzonspor’un Kayserispor maçı kadrosuna altyapıdan iki isim dahil edildi. Orhan Ak'ın göreve gelmesinin ardından A Takım'la idmanlara çıkan 8 oyuncudan Süleyman Cebeci ve Emirhan Zaman, bugün yedek kulübesinde başlayacak.

Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve getirilen Orhan Ak, ilk iş olarak altyapıdan 8 oyuncuyu A Takım antrenmanlarına dahil etmişti. 43 yaşındaki hocanın, A Takım'da denediği isimler arasında yer alan Süleyman Cebeci ve Emirhan Zaman, teknik ekip tarafından çok beğenildi.

Taktik çalışmalara da dahil edilen iki oyuncu, Kayseri ile bugün oynanacak maçın kadrosuna alındı ve gidişata göre süre bulabilecekleri öğrenildi. 19 yaşındaki Emirhan merkez orta saha, 20 yaşındaki Süleyman ise ofansif orta sahada görev yapıyor. Emirhan sezon başında kontratını 4 yıl uzatmıştı. Süleyman'ın da sezon sonunda bitecek mukavelesinin yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

PİLOT TAKIM İÇİN İMZALAR ATILIYOR
Bu arada Trabzonspor ile 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK arasında pilot takım uygulamaları kapsamında iş birliği anlaşması bugün imzalanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki imza törenine Başkan Ertuğrul Doğan ve 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ile iki kulübün yönetim kurulu üyeleri katılacak. Saat 15.00'te gerçekleşecek olan imza sonrası kulübün altyapı faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda yapacağı çalışmalarla ilgili detaylı açıklamalar yapılması bekleniyor

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
SABAH'ın 'Twitter algoritması' haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek
Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı
SON DAKİKA | Elazığ'da dehşete düşüren olay! Aynı evde 6 kişi ölü bulundu
SON DAKİKA | İYİ Parti İl Başkanlığına yönelik 'silahlı saldırının' aslı ortaya çıktı: İşte o kurşunun sebebi
Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini özetlediği sözleri gündem oldu: Atatürk gelse partiden ihraç edecekler
SON DAKİKA: Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da gençlik aşısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA