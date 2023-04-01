Trabzonspor’da gençlik aşısı

PİLOT TAKIM İÇİN İMZALAR ATILIYOR

Bu arada Trabzonspor ile 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK arasında pilot takım uygulamaları kapsamında iş birliği anlaşması bugün imzalanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki imza törenine Başkan Ertuğrul Doğan ve 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ile iki kulübün yönetim kurulu üyeleri katılacak. Saat 15.00'te gerçekleşecek olan imza sonrası kulübün altyapı faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda yapacağı çalışmalarla ilgili detaylı açıklamalar yapılması bekleniyor