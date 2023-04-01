UEFA’ya kadar giderim

Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye mesaj: "TFF, neden UEFA'nın 'Ligden çekilen takım olursa, oynamış olduğu maçlar silinir' hükmünü yok sayıyor? Sonuna kadar gideceğim. Çünkü lig adil değil."Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'in ilk yarıdaki maçlarının da geçersiz sayılması için yaptıkları itirazla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ortada adaletsizlik olduğunu belirten Çebi şunları söyledi:TFF, bu kararı almıştır. Değiştirebilir. Çünkü daha lig bitmedi. O gün, TFF'de 7 takımın temsilcisi şu andaki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların oynamış oldukları maçları ta baştan beri yok hükmünde bulduklarını ifade ettiler. Diğer 4 tanesi bunun doğru olduğunu söyledi. Orada olmayan diğer 6 kulübe sorulacağı belirtildi.UEFA'nın koymuş olduğu 'Ligden çekilen takım olursa, oynamış olduğu maçlar silinir' hükmünü niye yok sayıyorsunuz. Çifte standarttır bu. UEFA'nın hükmünü yok sayıyorsunuz. UEFA'ya gideceğiz. Sonuna kadar gideceğim. Çünkü, bu ligin adil olacağını düşünmüyorum.'Geçmiştealınan kararlar' diyorlar. Efendim, geçmişte alınan şeylerle bir ülke, bir federasyon, bir şirket idare edilemez ki! Şartlar değişiyor.