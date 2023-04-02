Başakşehir kendine geldi

Süper Lig'de çıkışa geçmeyi hedefleyen Başakşehir, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 yendi. 4 maç sonra galip gelen turuncu-lacivertlilerintek golünü 36. dakikadaÖmer Ali Şahiner'inasistinde Serdar Gürlerkaydetti. İkinci yarıya etkili başlayan Ankaragücü, oyununun karşılığını penaltıyla aldı. Ancak 58. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ali Sowe'un vuruşu üst direğe isabet etti. Dönen meşin yuvarlağı Taylan da değerlendiremedi. Mücadeleden 1-0 üstünlükle ayrılan Başakşehir, puanını 44'e yükseltti. 25puanda kalan Ankaragücü,Tolunay Kafkas ile ilkmaçından eli boş döndü.