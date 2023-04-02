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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Başakşehir kendine geldi

Başakşehir kendine geldi
Süper Lig'de çıkışa geçmeyi hedefleyen Başakşehir, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 yendi. 4 maç sonra galip gelen turuncu-lacivertlilerin tek golünü 36. dakikada Ömer Ali Şahiner'in asistinde Serdar Gürler kaydetti. İkinci yarıya etkili başlayan Ankaragücü, oyununun karşılığını penaltıyla aldı. Ancak 58. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ali Sowe'un vuruşu üst direğe isabet etti. Dönen meşin yuvarlağı Taylan da değerlendiremedi. Mücadeleden 1-0 üstünlükle ayrılan Başakşehir, puanını 44'e yükseltti. 25 puanda kalan Ankaragücü, Tolunay Kafkas ile ilk maçından eli boş döndü.

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Başakşehir kendine geldi
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