Başakşehir kendine geldi

Süper Lig'de çıkışa geçmeyi hedefleyen Başakşehir, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 yendi. 4 maç sonra galip gelenİkinci yarıya etkili başlayan Ankaragücü, oyununun karşılığını penaltıyla aldı. Ancak 58. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ali Sowe'un vuruşu üst direğe isabet etti. Dönen meşin yuvarlağı Taylan da değerlendiremedi. Mücadeleden 1-0 üstünlükle ayrılan Başakşehir, puanını 44'e yükseltti.