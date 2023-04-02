Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray’dan Lale Orta paylaşımı!

Süper Lig'de ezeli rekabette Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti. 6 golün atıldığı derbide 4-2'lik skorla kazanan Beşiktaş oldu. Kartal'ın gollerini Cenk Tosun (2), Redmond ve Aboubakar atarken, Fenerbahçe'nin gollerini Valencia ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
"YAPILMAK İSTENEN OPERASYONU GERİ ÇEVİRDİK"
Maçta tartışmalı bir penaltı verdiği iddia edilen hakem Umut Meler'e tepki gösteren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maç sonunda tepki göstererek şunları söyledi: "Bugün Beşiktaş'a karşı yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle geri çevirdik. Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor."
G.SARAY, MHK BAŞKANI ORTA'YI İSTİFAYA DAVET ETTİ
Derbiden sonra Twitter hesabından bir paylaşım yapan Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Atılan tweette, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" mesajını paylaştı.