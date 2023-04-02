Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray’dan Lale Orta paylaşımı!

"YAPILMAK İSTENEN OPERASYONU GERİ ÇEVİRDİK"

Maçta tartışmalı bir penaltı verdiği iddia edilen hakem Umut Meler'e tepki gösteren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maç sonunda tepki göstererek şunları söyledi: "Bugün Beşiktaş'a karşı yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle geri çevirdik. Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor."