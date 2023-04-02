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Giriş Tarihi: 2.4.2023 17:26

Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi

AA
Leicester City’de Brendan Rodgers dönemi sona erdi

Leicester City'de bir dönem sona erdi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, 4 yıldız takımın başında olan teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, dört yıldır takımın teknik direktörlük görevini üstlenen 50 yaşındaki çalıştırıcıyla gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

6 MAÇTA 1 PUAN

Ligde yaptığı son 6 maçta bir puan toplayabilen ve 25 puanla küme düşme hattında yer alan Leicester City'de, Rodgers'ın yardımcıları Chris Davies ve Glen Driscoll da takımdan ayrıldı.

Leicester City, Rodgers döneminde 2021 yılında İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupa'yı (Community Shield) kazanmıştı. Kuzey İrlandalı teknik adam, daha önce Liverpool, Celtic, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

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Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi
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