Şenol Güneş: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Zor bir maç oldu. İkinciliğe yakın olmak için uğraşıyoruz. Kazandık ama kaybedebilirdik de. İlk yarıda Fenerbahçe öne geçti. İkinci penaltıyı da atabilirlerdi. Daha sonra etki altında kalmadan, işimizi iyi yaparak ve pes etmeden oynamaya çalıştık. Doğru işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Kompakt oynamaya çalıştıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Bu maçta oyunun sahibi de başrolü de Beşiktaş'tır. Önemli olan pes etmemek. Bu galibiyet, 10 kişi olmasına rağmen sadece oyuna odaklanan oyuncuların performansıyla geldi. Maç gidebilirdi ancak lehimize döndü. Seyircinin kendi takımına olumsuz tezahüratı da lehimize oldu. Hep ayakta kaldık. Beşiktaş'ın geleceği bu doğruların sürdürülebilir hale gelmesidir. İyi bir takımız. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Seyircinin bizi ve futbol adına doğruyu alkışlaması hoşuma gitti. Rekabet devam edecek. Başroldekiler iyi oynayanlar ve doğru işler yapanlardır." diye konuştu.

REDMOND VE CENK TOSUN'UN PERFORMANSI

Şenol Güneş, derbide 3 asist ve 1 gole imza atan Nathan Redmond ile 2 kez fileleri havalandıran Cenk Tosun'un performansıyla ile ilgili şunları söyledi:

"Verimli olmak başka, yetenekli olmak başka. Redmond iyi çalışıyor. Yapmadığı zamanlar vardı. Son haftalarda yaptığı maçlar oldu. Ona şans verdik. Asist ve gol olarak katkısı var. Baştan oynasa böyle alkış alamayabilirdi. Cenk Tosun, çok ağır sakatlıklar geçirdi. Avrupa'ya giderken Beşiktaş'a çok para kazandırarak gitti. Hem onun Beşiktaş'a hem de Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Daha çok koştu. Daha çok çalışmalı. Cenk denenmesi gereken bir oyuncu. Aboubakar, Cenk ve Redmond düşündüğüm gibi oynadılar. Fazlasıyla iyi oynadılar."

Yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'un son durumu hakkında da bilgi veren Güneş, "Tayyip'e çok üzüldüm. Çok düzgün karakterli ve yetenekli bir oyuncu. Sakatlığıyla ara verecek gibi görünüyor." şeklinde görüş belirtti.

Derbinin hakemi Halil Umut Meler'in takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını belirten Şenol Güneş, hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği ve sahadaki kararlara taraf olmayacağı düzenin gelmesinin gerektiğini kaydetti.

Son olarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı maçların geçersiz sayılmasıyla ilgili alınacak kararla ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, "İlk etapta çok aceleyle alınan ve tartışılmayan bir olay oldu. Şimdi bir karar alınsa yine tartışılacak. Burada federasyon karar vermeli. Aynı şehirden bir takım oynuyor diğeri oynamıyorsa ben bunu çöpe atarım. Hak etmediğimiz bir şeyi almak doğru değil. Başkasının da hak etmeden aldığı bir şey varsa bu da doğru değil. Takımlara bırakılacak bir karar değil." değerlendirmesinde bulundu.