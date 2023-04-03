166 milyon TL’lik şifa

Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyup puan farkını sürdürürken, kalan 9 maç öncesinde keyifler de yerinde.öncelik hakkını futbol takımına verdi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı oyuncuların birikmiş alacaklarını Adana Demirspor maçı öncesinde kapadı ve adeta doping etkisi yaptı. BaşkanBu durum Florya'da morallerin de yerine gelmesini sağladı. Nisan ayı maaşını erkenden alan sarıkırmızılı futbolcular,Topladığı puanlarla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan, hatta hiçbir rakibini yaklaştırmayan Galatasaray'da bu başarının mimarlarından olan teknik direktör Okan Buruk'a, yönetimden jest geldi. Sarı-kırmızılı idareciler, sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan vezam yapmak için harekete geçti. 49 yaşındaki hocanın maaşının, gelecek sezon 30 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.