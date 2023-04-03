166 milyon TL’lik şifa

Adana Demirspor maçı öncesinde takımın birikmiş borçları ödendi. 8 milyon Euro’luk (166 milyon TL) takviye sonrasında herkesin keyfi yerine geldi
Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyup puan farkını sürdürürken, kalan 9 maç öncesinde keyifler de yerinde. Nisanayı içerisinde toplam 400milyon TL ödemesi bulunanGalatasaray yönetimi, öncelik hakkını futbol takımına verdi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı oyuncuların birikmiş alacaklarını Adana Demirspor maçı öncesinde kapadı ve adeta doping etkisi yaptı. Başkan Dursun Özbek tam8 milyon Euro (Yaklaşık166 milyon TL) ödemeyaptı. Bu durum Florya'da morallerin de yerine gelmesini sağladı. Nisan ayı maaşını erkenden alan sarıkırmızılı futbolcular, kafalarırahat şekilde çıktıklarıAdana Demirspor maçınıkazanarak şampiyonlukiçin dev bir adım attı.
OKAN BURUK'A ZAM JESTİ!
Topladığı puanlarla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan, hatta hiçbir rakibini yaklaştırmayan Galatasaray'da bu başarının mimarlarından olan teknik direktör Okan Buruk'a, yönetimden jest geldi. Sarı-kırmızılı idareciler, sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve bu sezon 17, opsiyonundevreye girmesihalinde de gelecek sene20 milyon TL maaş alacakBuruk'a zam yapmak için harekete geçti. 49 yaşındaki hocanın maaşının, gelecek sezon 30 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.