20 maçtır yenilmeyen Samsunspor, rakiplerinin kabusu oldu!

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta sonunda Samsunspor en yakın rakibinin 10 puan önünde 63 puanla liderliğini sürdürüyor. 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalan kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Lider Samsunspor, son 20 maçtır kaybetmediği gibi şampiyonluğun iddialı takımlarını da içeride ve dışarıda yenerek en yakın rakiplerinin namağlup ve galibiyet serilerini bozdu ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.



ÇAYKUR RİZESPOR, SON 11 MAÇTAKİ TEK YENİLGİSİNİ SAMSUNSPOR'DAN ALDI

53 puanla Samsunspor'un 10 puan gerisinde 2. sırada bulunan Çaykur Rizespor, son 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Oynadığı son 11 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Rizespor, bu süreçte sadece Samsunspor'a kaybetti. Çaykur Rizespor, Samsunspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

10 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMEYEN EYÜPSPOR, SAMSUNSPOR'A YENİLİNCE DİKİŞİ TUTTURAMADI

Samsunspor'un 10 puan gerisinde ligde 3. sırada yer alan Eyüpspor, Samsunspor ile karşılaşıncaya kadar ligde kendi sahasında hiç maç kaybetmemişti. İstanbul temsilcisi, Samsunspor maçına kadar kendi sahasındaki müsabakalarda 9 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Samsunspor'a kendi sahasında 4-1 yenilerek bu serisi sona eren Eyüpspor, daha sonra evinde oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetti.



SAKARYASPOR SON 11 MAÇIN 10'UNU KAZANDI, SADECE SAMSUNSPOR'A KAYBETTİ

Samsunspor'dan sonra ligin en formda takımı Sakaryaspor da liderden nasibini aldı. Sakarya temsilcisi son 11 maçın 10'unu kazanarak dikkatleri üzerine çekse de bu 11 maçta sadece Samsunspor'a kaybetti. Samsunspor ile karşılaşmadan önce 6 maçını da kazanan Sakaryaspor, kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybettikten sonra oynadığı 4 maçı daha kazandı. Sakaryaspor'un 52 puanı bulunuyor.





PENDİKSPOR'UN 6 MAÇLIK SERİSİ DE SAMSUN'DA SON BULDU

Şampiyonluğun en iddialı adaylarından Pendikspor da Samsunspor karşısında başarıya ulaşamadı. Son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pendikspor, 30. hafta mücadelesinde Samsun'a iddialı geldi. Samsunspor, maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenerek, rakibine ilk 2 yolunda ağır darbe vurdu. Pendikspor'un 50 puanı bulunuyor.



BOLUSPOR'U DA YENDİ

Play-off'a girme mücadelesi veren Boluspor, ligde son oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı. Play-off hattının sadece 1 puan gerisinde olan Bolu ekibi, bu süreçteki tek mağlubiyetini Samsunspor'a kendi sahasında 5-1 gibi farklı bir skorla yenilerek aldı. Boluspor'un ligde 44 puanı bulunuyor.

SAMSUNSPOR'UN KALAN 7 MAÇININ 2'Sİ HÜKMEN, 3'Ü DE KENDİ SAHASINDA

Şampiyonluk için gün sayan Samsunspor, ligde geride kalan 7 maçın 2'sinde hükmen galip sayılacak. Kırmızı-beyazlılar, diğer 5 maçta ise Tuzlaspor, Keçiörengücü ve Bodrumspor maçlarını kendi sahasında, Göztepe ve Denizlispor maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

