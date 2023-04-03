Amir’e niyet Midtsjö’ye kısmet!

Adana Demirspor galibiyetini getiren isim olan Fredrik Midtsjö sonunda beklentilere cevap verdi. Bu sezon ilk golünü en kritik virajda atan29 yaşındaki futbolcu, kendisine inanan ve transferindeısrarcı olan hocası Okan Buruk'u mahcupetmedi. Galatasaray'ın, Norveçli orta sahayı transferde Amir Hadziahmetovic'e tercih ettiği öğrenildi. İki oyuncu da sezon başında aynı mali şartlarda sarı-kırmızılı kulübün önüne geldi. Amir yerine Midtsjö'yü kadrosuna katanGalatasaray, Torreira-Oliveira ikilisinialternatifsiz bırakmamış oldu.