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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Amir’e niyet Midtsjö’ye kısmet!

Amir’e niyet Midtsjö’ye kısmet!
Adana Demirspor galibiyetini getiren isim olan Fredrik Midtsjö sonunda beklentilere cevap verdi. Bu sezon ilk golünü en kritik virajda atan 29 yaşındaki futbolcu, kendisine inanan ve transferinde ısrarcı olan hocası Okan Buruk'u mahcup etmedi. Galatasaray'ın, Norveçli orta sahayı transferde Amir Hadziahmetovic'e tercih ettiği öğrenildi. İki oyuncu da sezon başında aynı mali şartlarda sarı-kırmızılı kulübün önüne geldi. Amir yerine Midtsjö'yü kadrosuna katan Galatasaray, Torreira-Oliveira ikilisini alternatifsiz bırakmamış oldu.

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Amir’e niyet Midtsjö’ye kısmet!
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