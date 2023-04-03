Amir’e niyet Midtsjö’ye kısmet!

Adana Demirspor galibiyetini getiren isim olan Fredrik Midtsjö sonunda beklentilere cevap verdi.Galatasaray'ın, Norveçli orta sahayı transferde Amir Hadziahmetovic'e tercih ettiği öğrenildi. İki oyuncu da sezon başında aynı mali şartlarda sarı-kırmızılı kulübün önüne geldi.