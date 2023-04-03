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Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:06

Arthur Masuka için 1 maç kaldı! Giresunspor maçında...

SPOR SERVİSİ
Arthur Masuka için 1 maç kaldı! Giresunspor maçında...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Arthur Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Demokratik Kongolu oyuncunun Beşiktaş ile 1 maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Masuaku, siyah-beyazlı ekipte sezon başına 1.3 milyon Euro kazanacak.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham Unıted'tan gelen Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta ki geleceği merak ediliyor. Kongolu oyuncunun Giresunspor maçında forma giymesi halinde, "25 maçta forma giyerse 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi ile otomatik olarak sözleşmesi uzamış olacak.

MASUAKU'NUN 1 MAÇI KALDI!
Sözleşmesinde "25 maçta forma giyerse 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunan Arthur Masuaku, dün akşam siyah-beyazlı formayla 24. karşılaşmasını oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Giresunspor mücadelesinde de 11'de yer aldığı takdirde 3 yıllığına Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ve sezon başına 1.3 milyon Euro kazanacak.

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Arthur Masuka için 1 maç kaldı! Giresunspor maçında...
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