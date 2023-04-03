Arthur Masuka için 1 maç kaldı! Giresunspor maçında...

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham Unıted'tan gelen Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta ki geleceği merak ediliyor. Kongolu oyuncunun Giresunspor maçında forma giymesi halinde, "25 maçta forma giyerse 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi ile otomatik olarak sözleşmesi uzamış olacak.

MASUAKU'NUN 1 MAÇI KALDI!

Sözleşmesinde "25 maçta forma giyerse 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunan Arthur Masuaku, dün akşam siyah-beyazlı formayla 24. karşılaşmasını oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Giresunspor mücadelesinde de 11'de yer aldığı takdirde 3 yıllığına Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ve sezon başına 1.3 milyon Euro kazanacak.