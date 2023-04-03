Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşanırken Asbaşkan Emre Kocadağ'dan açıklamalar geldi. Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:"Alametifarika gibi sunulan yapay zeka derbi öncesi ortadan kaldırıldı ve manuel zekayla bir hakem atandı. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle geri çevirdik.Federasyonun aldığı haksız kararlara baskımız şiddetle devam edecek. Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor. Hatay ve Gaziantep ile oynanan maçlarla ilgili başvuruları yapacağız ve takipçisi olacağız. TFF'den bize cevap gelmedi. Büyük ihtimalle derbinin sonucunu beklemişlerdir. Bu hafta kararın düzeltildiğine yönelik haberi almak istiyoruz."İstanbulspor maçını dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tamamlayamayan, sonrasında adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Tayyip Talha Sanuç, üç gün önce takımla çalışmalara başladı.Çapraz bağlarının kopmasından şüphelenilen Talha, hastaneye kadırıldı.Sözleşmesinde "25 maçta forma giyerse 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunan Arthur Masuaku, dün akşam siyah-beyazlı formayla 24. karşılaşmasını oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Giresunspor mücadelesinde de 11'de yer aldığı takdirde 3 yıllığına Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ve sezon başına 1.3 milyon Euro kazanacak.Beşiktaşlı taraftarlar, derbi galibiyetinin ardından dün Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 1500 kadar siyah-beyazlı futbolsever, Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde Kartal'ı karşıladı. Takım otobüsü geldiğinde meşaleleri yakan, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Cenk Tosun'u çağırdı ve tecrübeli futbolcu, otobüsten aşağı inerek üçlü çektirdi. Renkli görüntüler yaşandı.