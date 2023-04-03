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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Baskımız şiddetle devam edecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Baskımız şiddetle devam edecek

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, derbinin ardından federasyona ağır eleştirilerde bulundu: "Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle çevirdik. Manuel zekaya cevabını verdik. Hatay ve Gaziantep FK maçlarıyla ilgili başvuruyu yapıp takipçisi olacağız"

Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşanırken Asbaşkan Emre Kocadağ'dan açıklamalar geldi. Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:
"Alametifarika gibi sunulan yapay zeka derbi öncesi ortadan kaldırıldı ve manuel zekayla bir hakem atandı. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle geri çevirdik. Manuel zekaya cevabını verdik. Federasyonun aldığı haksız kararlara baskımız şiddetle devam edecek. Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor. Hatay ve Gaziantep ile oynanan maçlarla ilgili başvuruları yapacağız ve takipçisi olacağız. TFF'den bize cevap gelmedi. Büyük ihtimalle derbinin sonucunu beklemişlerdir. Bu hafta kararın düzeltildiğine yönelik haberi almak istiyoruz."

TAYYİP TALHA'DA ÇAPRAZ BAĞ KUŞKUSU
İstanbulspor maçını dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tamamlayamayan, sonrasında adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Tayyip Talha Sanuç, üç gün önce takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görevlendirilen 23 yaşındaki stoper, henüz maçın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Çapraz bağlarının kopmasından şüphelenilen Talha, hastaneye kadırıldı.

MASUAKU'NUN 1 MAÇI KALDI!
Sözleşmesinde "25 maçta forma giyerse 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunan Arthur Masuaku, dün akşam siyah-beyazlı formayla 24. karşılaşmasını oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Giresunspor mücadelesinde de 11'de yer aldığı takdirde 3 yıllığına Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ve sezon başına 1.3 milyon Euro kazanacak.

MUHTEŞEM KARŞILAMA
Beşiktaşlı taraftarlar, derbi galibiyetinin ardından dün Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 1500 kadar siyah-beyazlı futbolsever, Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde Kartal'ı karşıladı. Takım otobüsü geldiğinde meşaleleri yakan, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Cenk Tosun'u çağırdı ve tecrübeli futbolcu, otobüsten aşağı inerek üçlü çektirdi. Renkli görüntüler yaşandı.

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Baskımız şiddetle devam edecek
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