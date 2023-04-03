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Giriş Tarihi: 3.4.2023 09:18 Son Güncelleme: 3.4.2023 09:44

Beşiktaş'a derbi sonrası Ümraniye'de muhteşem karşılama!

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’a derbi sonrası Ümraniye’de muhteşem karşılama!

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş taraftarları ise kritik bir galibiyet elde eden oyuncularına Ümraniye'de müthiş bir karşılama töreni hazırladı.

Kadıköy'de oynanan zorlu derbiden 4-2'lik net bir skorla galip ayrılan Beşiktaş'ı taraftaraları Ümraniye'de yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı taraftarlar oyuncularına müthiş bir karşılama hazırladı.

MUHTEŞEM KARŞILAMA
Beşiktaşlı taraftarlar, derbi galibiyetinin ardından dün Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 1500 kadar siyah-beyazlı futbolsever, Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde Kartal'ı karşıladı. Takım otobüsü geldiğinde meşaleleri yakan, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Cenk Tosun'u çağırdı ve tecrübeli futbolcu, otobüsten aşağı inerek üçlü çektirdi. Renkli görüntüler yaşandı.

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Beşiktaş'a derbi sonrası Ümraniye'de muhteşem karşılama!
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