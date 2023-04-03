Beşiktaş’a derbi sonrası Ümraniye’de muhteşem karşılama!

Kadıköy'de oynanan zorlu derbiden 4-2'lik net bir skorla galip ayrılan Beşiktaş'ı taraftaraları Ümraniye'de yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı taraftarlar oyuncularına müthiş bir karşılama hazırladı.

MUHTEŞEM KARŞILAMA

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi galibiyetinin ardından dün Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 1500 kadar siyah-beyazlı futbolsever, Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde Kartal'ı karşıladı. Takım otobüsü geldiğinde meşaleleri yakan, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Cenk Tosun'u çağırdı ve tecrübeli futbolcu, otobüsten aşağı inerek üçlü çektirdi. Renkli görüntüler yaşandı.