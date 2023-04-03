Beşiktaş’ta Cenk Tosun gelişmesi! Sözleşmesi resmen devreye girdi...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Fenerbahçe karşısında 2 gol kaydeden Cenk Tosun'un sözleşmesindeki madde ise devreye girdi.
Beşiktaş'a sezon başında transfer olan milli futbolcu, siyah beyazlılarda 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
15 GOLE ULAŞTI, SÖZLEŞMEYİ UZATTI
Opsiyonun devreye girmesi için penaltı hariç 15 gol katkısı yapması gereken Cenk, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği gollerle bu sayıyı geride bıraktı.
Daha önce Chichago Fire, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etmişti