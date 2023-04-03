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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Dokunmadan düşüyorsun!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Dokunmadan düşüyorsun!

Büyük tartışma yaratan penaltı için teması olmadığını söyleyen Onur Bulut, soyunma odasına giderken Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler’e tepki gösterdi

Derbide Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırdığı penaltı geceye damga vurdu. 38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı. Bu sırada Cenk Tosun araya girerek "Müdahale olduğuna yemin et Arda" dedi. 18 yaşındaki yıldız ise "Hakem verdi abi, bana değil ona itiraz et" karşılığını verdi. İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda'ya, "Ben sana dokunmadan düşüyorsun" dediği kameralara yansıdı.

MANUEL ZEKANIN ÜRÜNÜ…
Penaltı pozisyonu için maçın devre arasında Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklamasını yaptı. MHK, bu sezon ilk kez bir maçın hakem atamasını yapay değil manuel gerçekleştirmişti. Bu arada Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş de "Kadıköy'de şölen başladı…. Kıyım başladı" paylaşımında bulundu.

G.SARAY'DAN ORTA'YA ÇAĞRI
Derbi sonrası Galatasaray Kulübü de Merkez Hakem Kurulu için açıklama yaptı. Sarıkırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" ifadelerini kullandı.

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