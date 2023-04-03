Dokunmadan düşüyorsun!

Büyük tartışma yaratan penaltı için teması olmadığını söyleyen Onur Bulut, soyunma odasına giderken Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler’e tepki gösterdi
Derbide Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırdığı penaltı geceye damga vurdu. 38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı. Bu sırada Cenk Tosunaraya girerek "Müdahaleolduğuna yemin et Arda"dedi. 18 yaşındaki yıldız ise "Hakem verdi abi,bana değil ona itiraz et" karşılığını verdi. İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'unpozisyonu konuşmayadevam ettiği ve Arda'ya,"Ben sana dokunmadandüşüyorsun" dediğikameralara yansıdı.
MANUEL ZEKANIN ÜRÜNÜ…
Penaltı pozisyonu için maçın devre arasında Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklamasını yaptı. MHK, bu sezon ilk kez bir maçın hakem atamasını yapay değil manuel gerçekleştirmişti. Bu arada Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş de "Kadıköy'de şölen başladı…. Kıyım başladı" paylaşımında bulundu.
G.SARAY'DAN ORTA'YA ÇAĞRI
Derbi sonrası Galatasaray Kulübü de Merkez Hakem Kurulu için açıklama yaptı. Sarıkırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes içinadalet! Göreve geldiği günden beri ligekaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığınasoyunan #LaleOrtaİstifa!" ifadelerini kullandı.