Dokunmadan düşüyorsun!

Derbide Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırdığı penaltı geceye damga vurdu. 38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı.18 yaşındaki yıldız isekarşılığını verdi. İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderkenPenaltı pozisyonu için maçın devre arasında Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklamasını yaptı. MHK, bu sezon ilk kez bir maçın hakem atamasını yapay değil manuel gerçekleştirmişti. Bu arada Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş de "Kadıköy'de şölen başladı…. Kıyım başladı" paylaşımında bulundu.Derbi sonrası Galatasaray Kulübü de Merkez Hakem Kurulu için açıklama yaptı. Sarıkırmızılılar,ifadelerini kullandı.