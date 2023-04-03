Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Kocadağ'dan sert sözler! "Baskımız şiddetle devam edecek"
Giriş Tarihi: 3.4.2023 09:05

Emre Kocadağ'dan sert sözler! "Baskımız şiddetle devam edecek"

Ogün ŞAHİNOĞLU
Emre Kocadağ’dan sert sözler! Baskımız şiddetle devam edecek

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, derbinin ardından federasyona ağır eleştirilerde bulundu: "Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle çevirdik. Manuel zekaya cevabını verdik. Hatay ve Gaziantep FK maçlarıyla ilgili başvuruyu yapıp takipçisi olacağız" dedi.

Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşanırken Asbaşkan Emre Kocadağ'dan açıklamalar geldi. Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:
"Alametifarika gibi sunulan yapay zeka derbi öncesi ortadan kaldırıldı ve manuel zekayla bir hakem atandı. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle geri çevirdik. Manuel zekaya cevabını verdik. Federasyonun aldığı haksız kararlara baskımız şiddetle devam edecek. Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor. Hatay ve Gaziantep ile oynanan maçlarla ilgili başvuruları yapacağız ve takipçisi olacağız. TFF'den bize cevap gelmedi. Büyük ihtimalle derbinin sonucunu beklemişlerdir. Bu hafta kararın düzeltildiğine yönelik haberi almak istiyoruz."

TAYYİP TALHA'DA ÇAPRAZ BAĞ KUŞKUSU
İstanbulspor maçını dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tamamlayamayan, sonrasında adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Tayyip Talha Sanuç, üç gün önce takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görevlendirilen 23 yaşındaki stoper, henüz maçın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Çapraz bağlarının kopmasından şüphelenilen Talha, hastaneye kadırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni 'seccade pozu' Özlem Gürses'i fena afallattı: Kılıçdaroğlu'nu bıraktı 2 isme yüklendi!
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü
Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Ali Koç istifa" sesleri...
İYİ Parti'de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Dev derbide kazanan Beşiktaş! Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar sahne aldı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Kocadağ'dan sert sözler! "Baskımız şiddetle devam edecek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA