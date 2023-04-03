Emre Kocadağ'dan sert sözler! "Baskımız şiddetle devam edecek"

Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşanırken Asbaşkan Emre Kocadağ'dan açıklamalar geldi. Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Alametifarika gibi sunulan yapay zeka derbi öncesi ortadan kaldırıldı ve manuel zekayla bir hakem atandı. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahadaki mücadelemizle geri çevirdik. Manuel zekaya cevabını verdik. Federasyonun aldığı haksız kararlara baskımız şiddetle devam edecek. Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor. Hatay ve Gaziantep ile oynanan maçlarla ilgili başvuruları yapacağız ve takipçisi olacağız. TFF'den bize cevap gelmedi. Büyük ihtimalle derbinin sonucunu beklemişlerdir. Bu hafta kararın düzeltildiğine yönelik haberi almak istiyoruz."

TAYYİP TALHA'DA ÇAPRAZ BAĞ KUŞKUSU

İstanbulspor maçını dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tamamlayamayan, sonrasında adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Tayyip Talha Sanuç, üç gün önce takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görevlendirilen 23 yaşındaki stoper, henüz maçın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Çapraz bağlarının kopmasından şüphelenilen Talha, hastaneye kadırıldı.

