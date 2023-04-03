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Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:46

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig'ten teklif!

Fenerbahçe’de Osayi Samuel’e Premier Lig’ten teklif!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı oyuncuya, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'un talip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana taraftarın sevdiği oyunculardan biri haline gelen Osayi-Samuel için flaş bir iddia geldi. Jorge Jesus'un gelmesinden bu yana ikinci plana düşen Nijeryalı oyuncunun İngiltere'ye dönmek istediği ifade ediliyordu.

Ferdi'nin sağ bekteki iyi performansı sonrası forma süreci ciddi olarak azalan Osayi-Samuel için Premier Lig'ten flaş bir transfer teklifi geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Nijerya Milli Takımı forması da giyen 25 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro önerdi.

Başarılı futbolcu, 2021'de QPR'den 500 bin euro'ya alınmıştı. Nijeryalı oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (fotoMaç)

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Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig'ten teklif!
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