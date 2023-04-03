Fenerbahçe’de Osayi Samuel’e Premier Lig’ten teklif!

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana taraftarın sevdiği oyunculardan biri haline gelen Osayi-Samuel için flaş bir iddia geldi. Jorge Jesus'un gelmesinden bu yana ikinci plana düşen Nijeryalı oyuncunun İngiltere'ye dönmek istediği ifade ediliyordu.

Ferdi'nin sağ bekteki iyi performansı sonrası forma süreci ciddi olarak azalan Osayi-Samuel için Premier Lig'ten flaş bir transfer teklifi geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Nijerya Milli Takımı forması da giyen 25 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro önerdi.

Başarılı futbolcu, 2021'de QPR'den 500 bin euro'ya alınmıştı. Nijeryalı oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (fotoMaç)