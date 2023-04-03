Galatasaray’a 166 milyon TL’lik şifa

Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyup puan farkını sürdürürken, kalan 9 maç öncesinde keyifler de yerinde. Nisan ayı içerisinde toplam 400 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray yönetimi, öncelik hakkını futbol takımına verdi.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı oyuncuların birikmiş alacaklarını Adana Demirspor maçı öncesinde kapadı ve adeta doping etkisi yaptı. Başkan Dursun Özbek tam 8 milyon Euro (Yaklaşık 166 milyon TL) ödeme yaptı. Bu durum Florya'da morallerin de yerine gelmesini sağladı.

Nisan ayı maaşını erkenden alan sarıkırmızılı futbolcular, kafaları rahat şekilde çıktıkları Adana Demirspor maçını kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı.





OKAN BURUK'A ZAM JESTİ!

Topladığı puanlarla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan, hatta hiçbir rakibini yaklaştırmayan Galatasaray'da bu başarının mimarlarından olan teknik direktör Okan Buruk'a, yönetimden jest geldi. Sarı-kırmızılı idareciler, sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve bu sezon 17, opsiyonun devreye girmesi halinde de gelecek sene 20 milyon TL maaş alacak Buruk'a zam yapmak için harekete geçti. 49 yaşındaki hocanın maaşının, gelecek sezon 30 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.