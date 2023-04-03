Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göz-Göz'ün play-off hesapları tutuyor
Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:33

Göz-Göz'ün play-off hesapları tutuyor

İHA
Göz-Göz’ün play-off hesapları tutuyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’deki son 9 maçında sadece bir kere kaybederek, toplayabileceği 27 puanın 20’sini topladı ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon inişli-çıkışlı bir performans göstererek sezonun genelinde orta sıralarda yer aldı. Sarı-kırmızılılar, son zamanlarda performansını yükselterek orta sıralardan üst sıralara yaklaşmaya başladı. İzmir temsilcisi, ligdeki son 9 maçında Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor karşılaşmalarını kazanırken, Boluspor ve Pendikspor karşılaşmalarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ne kaybetti.

İzmir temsilcisi, bu sonuçların ardından son 9 maçında toplayabileceği 27 puanın 20'sini topladı ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında da istediği sonuçları alarak sezonu ilk 7 sırada bitirmenin planlarını yapıyor.
Öte yandan Göztepe, 7 Nisan Cumartesi günü lider Samsunspor'u konuk edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni 'seccade pozu' Özlem Gürses'i fena afallattı: Kılıçdaroğlu'nu bıraktı 2 isme yüklendi!
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Ali Koç istifa" sesleri...
Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Göz-Göz'ün play-off hesapları tutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA