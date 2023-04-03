Kadıköy yıkıldı!

Fenerbahçe, başkanlığa Ali Koç'un gelişinin ardından Kadıköy'deki derbilerde olan üstünlüğünü kaybetti.İşte Kadıköy'deki skorlar:Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son düdüğün ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin elini sıkarak tebrik etti.Ligde en son 8 Ocak 2023'te G.Saray'a mağlup olan F.Bahçe, ardından oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Dün alınan Beşiktaş mağlubiyeti ile 7 maçlık yenilmezlik serisi de bitti.İlk kez bir derbide 11'de forma giyen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, futboluyla alkış aldı. Takımına penaltıyı kazandıran ve verdiği paslarla klasını konuşturan genç yetenek, 76. dakikada yerini İrfan Can'a bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca yüzde 82.5 pas isabeti, 4 isabetli orta, ile oynayan 18 yaşındaki futbolcu, 16 ikili mücadele kazandı. Taraftarlar sadece genç oyuncuyu alkışladı.FENERBAHÇE, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz maçlardan biri olarak görülen Beşiktaş derbisinde büyük hüsran yaşarken, teknik direktörü Jorge Jesus da Süper Lig'de derbi kazanamama şanssızlığını bozamadı. Cezası nedeniyle dünkü karşılaşmayı locadan takip eden ve telefon yoluyla kulübeye talimat veren Portekizli çalıştırıcı, bu sezon ligin büyükleriyle oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 11 puanı çimlere gömdü. Her fırsatta mayısta sözleşmesinin biteceğini vurgulayarak camianın tepkisini çeken, özellikle Süper Lig ile ilgili yaptığı, "Maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasıyla hedef haline gelen 68 yaşındaki hoca ile ilgili bugün yönetimde önemli bir karar alınabileceği Fenerbahçe kulislerinde konuşulmaya başlandı.