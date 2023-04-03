Kalesi sağlam kulübesi Aslan

Bu sezon Süper Lig'de 54 kez ağları sarsan Galatasaray, bu gollerin 12'sini yedek kulübesinden buldu. Son Adana Demirspor maçını, oyuna ikinci yarıda giren Midtsjö ve Zaniolo çevirdi.Galatasaray ayrıca bu sezon ligde 11. kez rakiplerine geçit vermedi.bu başarısında aslan payı Muslera'ya ait.G.Saray kariyerinde 446 maçı geride bırakan Fernando Muslera 478 gol yerken 156 maçta ise kalesini rakiplere kapattı.